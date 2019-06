Los tres ingredientes que debe tener tu postre para que te ayude a perder peso sin esfuerzo

A pesar de que muchos están ya inmersos en su particular "operación bikini", de que cientos de personas están poniéndose a dieta, hay dos fallos que, según dicen los nutricionistas, cometen cada vez más personas. El primero tiene que ver con la bebida. Es tan importante lo que comes a mediodía o en la cena como lo que bebes mientras comes. Es decir, las denominadas calorías líquidas. Si de verdad quieres perder peso tienes que dejar de lado de una vez tanto el alcohol como las bebidas azucaradas. El agua o los refrescos "zero" con una buena opción.

Pero no es lo único que tienes que desterrar. Otro gran error que cometen muchos a la hora de perder peso es el postre. Casi nadie se lo salta. Y muchos, de hecho, lo ven como un "premio" a cambio de haber comido (por ejemplo) mucha verdura. Pero no debe serlo. En el postre (como en la dieta) tienes que cambiar de hábitos para cambiar de vida. Lo importante no es sólo perder peso, es estar más saludable. Entonces ¿qué tiene que contener ese plato con el que cierras tanto la comida como la cena? Hay tres cosas que puedes incluir sin miedo.

La primera: la fruta. A lo largo de los últimos meses muchos nutricionistas han llamado a alejarse de los mitos que hasta ahora tenías en la cabeza relacionados con la alimentación. En este sentido es mucho mejor que hagas caso de los nutricionistas que dan consejos a través de las redes sociales y que tienen una reputación probada.

Son ellos precisamente los que no paran de repetir que no hay que creer eso de que la fruta engorda porque tiene azúcar. De hecho debe ser una de las patas básicas de tu alimentación. Y sobre todo de tu postre. En este enlace te contamos una fruta que puedes comer ahora en primavera y de cara al verano para perder peso sin esfuerzo.

Pero también puedes incluir en tu postre los frutos secos (¿sabías que hay estudios que dicen que adelgaza más quién se come 30 gramos de frutos secos al día estando de dieta que quién no lo hace?) y lácteos como el yogur que te van a hacer ir más al baño y que van a suponer una mejora en tu salud, en tu digestión y en tu día a dia. Y encima todo son ingredientes baratos y accesibles. Además con ellos podrás hacer muchas combinaciones (hasta helados y batidos) para cambiar cada día.