Las barritas energéticas que Sanidad pide no consumir por suponer un riesgo para los alérgicos

La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, Aecosan, tiene la misión de velar por la seguridad de los consumidores y de analizar y controlar aquellos alimentos que se distribuyen por los diferentes establecimientos comerciales dentro del territorio nacional. Entre sus principales funciones, destaca "ejercer la promoción y el fomento de los derechos de los consumidores y usuarios, tanto en materia de seguridad de los productos como de sus intereses económicos", así como, "promover la seguridad alimentaria, ofreciendo garantías e información objetiva a los consumidores y agentes económicos del sector agroalimentario español".

La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición ha emitido una alerta a través de su portal digital para informar a los consumidores de que ha detectado un "alérgeno no declarado (avellana) en barritas energéticas procedentes de Francia (Ref. 2019/121)2". "La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través del SCIRI (Red de Alerta Alimentaria Nacional), de una notificación de alerta trasladada por las Autoridades Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Madrid relativa a la presencia de avellanas no declaradas en barritas energéticas de chocolate y guaraná", informa Aecosan.

Los datos del producto implicado, tal y como indica el organismo, son: "Barrita energética "pulse" de chocolate y guaraná de la marca ISOSTAR de 23 g, en envase de 6 unidades, número de lote 21813169 10:31 y fecha de consumo preferente 03/01/20202. Desde Aecosan indican que "el producto afectado ha sido fabricado en Francia y distribuido desde un establecimiento de Cataluña. Por el momento se desconoce la distribución y continúa la investigación".

Además, "se ha procedido a informar de estos hechos a las Autoridades competentes de las Comunidades Autónomas a través de la Red de Alerta Alimentaria nacional (SCIRI) y a través del Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y piensos comunitario (RASFF)".

La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición indica que "como medida de precaución, se recomienda a aquellos consumidores alérgicos a las avellanas que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo". La agencia también ha indicado que el consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de consumidores.