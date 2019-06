El batido casero con el que quemarás grasa este verano

Si has llegado tarde a la operación bikini pocas opciones tienes más sencilla y nutritiva que probar a bajar de peso gracias a la ayuda de los batidos. En ocasiones son muy buenos para desintoxicar el cuerpo y dejar a un lado esas toxinas que hemos acumulado durante los últimos meses. Lo que no debemos hacer es sustituir una comida del día por batidos ultraprocesados como los que se venden en supermercados. Lo mejor es que si decidimos que queremos probar a ver cómo nos va con lo batidos, los hagamos nosotros mismos en casa. Un batido es fácil de hacer, económico y además muy, pero que muy nutritivo.

En esta ocasión te presentamos un batido "verde". Lo llamamos así porque para realizarlo utilizaremos esencialmente frutas y verduras de este tono. Para realizarlo necesitamos una manzana verde, un apio, un pepino y el zumo de uno o dos limones. Antes de nada, tenemos que lavar y pelar todas las piezas de fruta. Podemos ayudarnos de un pelador de patatas para quitarle solamente la piel necesaria para no deshacernos de los nutrientes de las piezas que estamos usando. El apio lo vamos a cortar en pequeños trozos y los limones los vamos a exprimir para realizar un buen zumo. Al pepino debemos quitarle las pepitas para que estas no interfieran en el sabor final del batido. Llega el momento de servirnos de una licuadora e introducir todo lo que tenemos, no olvides el zumo de los limones. Si queremos podemos utilizar también un poco de agua. Finalmente licuamos todo hasta que nos quede un buen batido. Cuanto más lo pasemos por la licuadora más fino nos quedará. Si no te gusta como queda de grueso siempre lo podrás pasar por un colador. Si además lo acompañamos de unas piezas de hielo picado haremos que este zumo casero nos refresque durante todo el verano.

Con este batido lograremos refrescarnos, nutrirnos y bajar esos kilos de más de los que queremos desprendernos. Si este zumo lo usamos para acompañar nuestra dieta y además lo compaginamos con ejercicio estaremos ayudando a que el fin que buscamos, que no es otro que bajar de peso sin renunciar a alimentarnos bien, llegue con más facilidad y así adelantar los tiempos. No olvides que ponerte en manos de un especialista en nutrición es la mejor de las ideas, pero estos trucos pueden ayudarte mucho a combatir los kilos de más.