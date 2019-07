La OMS lanza una alerta para advertir del alto contenido de azúcares de alimentos dirigidos a bebés menores de 6 meses

FACUA-Consumidores en Acción ha delcarado a través de su portal de información que la Organización Mundial de la Salud ha emitido una alerta para advertir del "alto contenido de azúcares de alimentos dirigidos a bebés menores de 6 meses". "Dos estudios llevados a cabo por la Organización Mundial de la Salud (OMS) han alertado del alto contenido en azúcar y la inadecuada de comercialización de productos alimenticios dirigidos a bebés menores de seis meses en Europa. "Si bien los alimentos como las frutas y verduras que contienen azúcares de manera natural son apropiados para bebés y niños pequeños, el alto nivel de azúcares libres en los productos comerciales de puré también es motivo de preocupación", han dicho desde la OMS" (en este enlace te hablamos de la alerta sobre que los calcetines para bebés contienen restos tóxicos que pueden causar enfermedades).

"La OMS ha desarrollado un borrador de Modelo de Perfil de Nutrientes (MNP, por sus siglas en inglés) para niños de 6 a 36 meses con el fin de orientar las decisiones sobre qué alimentos son inadecuados en este grupo de edad. Además, ha creado una metodología para identificar los alimentos comerciales para bebés disponibles en establecimientos minoristas, y para recopilar datos de contenido nutricional en las etiquetas, así como también de etiquetado y promoción, incluidas las reclamaciones", informa Facua. "La OMS comprobó que en estas cuatro ciudades entre el 28% y el 60% de los productos que se comercializaban para menores de seis meses eran adecuados. No obstante, en tres regiones, más de la mitad de los alimentos tenían más del 30% de azúcar recomendado, lo que, tal y como ha advertido el organismo, puede afectar al gusto de los menores y aumentar sus preferencias en el futuro por los alimentos más dulces", informa la organización (en este enlace te hablamos de la cuna de una conocida marca infantil que ha provocado la muerte de diez bebés).

"Se espera que los alimentos para bebés y niños pequeños cumplan con varias recomendaciones de nutrición y composición establecidas. No obstante, existe la preocupación de que muchos productos aún tengan demasiados azúcares", ha afirmado João Breda, jefe de la Oficina Europea de Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles de la OMS. En 2016 la Organización de Naciones Unidas publicó una guía en la que establecía que no debían publicitarse lo alimentos para lactantes menores de seis meses, periodo en que estos niños deben ser alimentados exclusivamente con leche materna", afirman desde Facua.

"La adecuada nutrición en la primera infancia es clave para garantizar un crecimiento y desarrollo óptimo del niño, así como para prevenir algunas enfermedades a lo largo de su vida como, por ejemplo, obesidad o patologías no transmisibles relacionadas con la dieta", ha recordado la directora regional para Europa de la OMS, Zsuzsanna Jakab.