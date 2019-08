Los tres alimentos que Eva Longoria ha eliminado de su dieta para adelgazar tras dar a luz

Eva Longoria tiene la clave para perder peso después de dar a la luz sin necesidad de llevar una dieta estricta. Hace un año que la actriz de origen asturiano tuvo a su primer hijo y, en este tiempo, ha ido recuperando poco a poco su figura. Sin prisa, pero sin pausa.



En varias revistas de moda ya ha comentado cuál es la clave para perder peso de forma progresiva y evitar el temido efecto rebote: dieta sana y ejercicio. A, esto que no es ninguna novedad, Longoria le añade matices. ¿Qué tipo de entrenamiento y qué tipo de dieta?





Entrenamiento

Dieta

Eva Longoria es una apasionada del, entrenamientos de fuerza que lleva a cabo con un coach personal y. El levantamiento de pesas puede convertirse en tu mejor aliado para perder peso. Este ejercicio ayudará a fortalecer tus músculos y éstos favorecerán a la hora de quemar calorías.Longoria habla en varias entrevistas de que la clave está en comer bien, pero ¿cómo lo hace? Tiene claro que en su alimentación hay tres cosas que no tienen cabida:. No ha ingerido nada de esto "en mucho tiempo", tal como ha confesado a la revista "US Weekly".Los nutricionistas afirman que, a largo plazo. Comprobaron que las personas que basan su dieta ensin preocuparse de contar las calorías perdieron peso de forma significativa a lo largo de un año.Puedes consumir la cantidad que quieras de verdura . Elige aquella que te guste más y cocínala tratando de preservar al máximo sus propiedades. Y es que la elección de alimentos con baja densidad de energía (como verduras y algunas frutas) puede ayudarte a sentirte más satisfecho con menos calorías.