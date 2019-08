Estas son las muletas que se están retirando en España debido a "un problema en su fabricación"

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado de que se ha procedido a retirar del mercado "determinados lotes" de muletas "Advance". Esta medida amplia la que ya se tomó hace un año, cuando la AEMPS "informaba de la retirada del mercado del lote 04-2018 de las muletas Advance, con referencias 2009 y 2059, fabricadas por Herdegen SAS, Francia, debido a un problema durante su fabricación. Esto podría ocasionar que el mango se vuelva frágil y se rompa, lo que causaría el desequilibrio y caída del paciente".

Ahora, este organismo "ha tenido conocimiento, a través de la Autoridad Competente de Francia, de la ampliación de la retirada del mercado de estas muletas Advance, a los lotes fabricados entre enero y agosto de 2018, lotes 01-2018 a 08-2018, debido a que pueden presentar el mismo problema", según informa a través de un comunicado.

"La empresa ha remitido una Nota de Aviso para informar del problema detectado a los distribuidores y ortopedias que han suministrado el producto afectado en nuestro país; en ella se incluyen las actuaciones a seguir para el reemplazo de los productos afectados. Asimismo, la empresa ha elaborado una carta informativa para los pacientes que se adjunta como Anexo a esta nota", informa la AEMPS.

Las indicaciones del producto afectado son las siguientes: "Muletas Advance, referencias 2009 y 2059, lotes 01-2018 a 08-2018, todos los colores, fabricados por Herdegen SAS, Francia".

En la nota que publicó anteriormente, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios establecía una serie de recomendaciones tanto para ortopedias, como para pacientes y centro Sanitarios, en cuanto a los primeros, las medidas a seguir eran: ". Si ha vendido o ha entregado a pacientes o centros sanitarios muletas Advance bi material del lote afectado, intente identificarlos para llevar a cabo el reemplazo". "Si dispone en su establecimiento de muletas del modelo Advance bi material del lote afectado, retire el producto de la venta y solicite a su distribuidor el reemplazo de las mismas".

En cuanto a pacientes y centros sanitarios, la Aemps recomendaba: "Si dispone de muletas Advance bi material del lote 04-2018, contacte con el vendedor o proveedor donde adquirió el producto para su reemplazo". "En caso de no poder contactar con la ortopedia que le proporcionó el producto, contacte con la empresa Herdegen SAS". Por último, "si su muleta no se corresponde con el modelo y lote mencionados, no le afecta esta nota informativa".