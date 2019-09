Sanidad alerta del riesgo de consumir estas palomitas de maíz

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta a través de su portal digital para informar a los usuarios de que han detectado leche en palomitas de maíz procedentes del Reino Unido. "La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento el 30 de agosto de 2019, a través del RASFF (Red de Alerta Alimentaria Europea), de una notificación de alerta trasladada por las Autoridades Sanitarias de Reino Unido, relativa a la presencia de leche no declarada en el etiquetado en palomitas de maíz procedentes del Reino Unido", informan.

Desde AESAN también especifican todos los datos del producto para que resulte fácil de identificar por el usuario: "Los productos distribuidos en España son los siguientes: Marca comercial The Big Nigh in; nombre del producto (en la etiqueta): Sweet and Salted popcorn; peso 250 g; Fecha de consumo preferente: del 23/08/2019 al 23/02/2020. Marca comercial The Big Nigh in; nombre del producto (en la etiqueta): Cinema Sweet Popcorn; peso 250 g; fecha de consumo preferente: del 23/08/2019 al 23/02/2020".

Concretamente, este producto "se ha distribuido en la Comunidad Valenciana, en la provincia de Alicante". La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición explica también que se "ha procedido a informar de estos hechos a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través de la Red de Alerta Alimentaria nacional (Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información - SCIRI)".

"Como medida de precaución, se recomienda a aquellos consumidores alérgicos o intolerantes a la leche o sus componentes que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo. El consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de consumidores", señalan desde AESAN.

La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, Aecosan, integra y desempeña en el marco competencial de la administración general del estado las funciones relacionadas con la promoción y el fomento de los derechos de los consumidores y usuarios en bienes y servicios, así como la seguridad alimentaria y la nutrición saludable. Se trata de "un organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la Secretaría General de Sanidad y Consumo y es el resultado de la fusión entre el Instituto Nacional del Consumo y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Entre sus objetivos fundamentales destaca el "promover la seguridad alimentaria, ofreciendo garantías e información objetiva a los consumidores y agentes económicos del sector agroalimentario español".