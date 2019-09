El cambio que debes hacer en tu dieta para perder peso de una vez por todas

Perder peso de una manera saludable no es una tarea fácil ni sencilla y por eso si hay que tener algo claro es que es fundamental contar con la ayuda de un nutricionista que te pueda servir como guía y como experto en esta tarea. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que adelgazar es una carrera de fondo. Y no sólo porque para lograrlo tengas que moverte más (unos 15.000 pasos al día). También porque es fundamental que tengas paciencia. No vas a lograr perder en tres días ni en una semana. Pero ¿cuál es el cambio fundamental que te exigen todos los nutricionistas? Lo primero de todo: consumir calorías "con cabeza".

Uno de los expertos en deporte y nutrición más seguidos de las redes sociales, Joel Torres, ponía hace unos días un ejemplo: "si quieres ingerir 1.500 calorías lo que va a marcar la diferencia es que lo hagas comiéndote un café, una coca cola, unas patatas fritas y un sándwich o que, por el mismo precio calórico, ingieras en cambio hasta siete platos de fruta y verdura", afirma este nutricionista. En este sentido la estrategia está clara: debes intentar ingerir cuantas menos calorías mejor (sólo adelgazas si caes en un déficit calórico que te permita gastar más calorías de las que ingieres). Y eso sólo lo vas a conseguir si comes alimentos saciantes.

Es decir: no se trata de pasar hambre. Ni mucho menos. Si pasas demasiado tiempo sin ingerir alimentos y tu cuerpo empieza a notarlo no vas a conseguir adelgazar. Tienes que cambiar tu alimentación por algo más sano. De hecho, no es necesario que te prives de nada que no sea insano. Puedes comer todas las verduras que quieras que te alimenten, te sacien y te alejen de la tentación de pararte a media tarde y comer un pincho que puede suponer que suba en exceso el número de calorías que ingieres en un día determinado.

En nuestra sección de salud te recomendamos de forma periódica todos los trucos que puedes llevar a cabo en tu día a día para tener una vida más sana. Recuerda que no se trata sólo de (por ejemplo) renunciar a beber alcohol. También tienes que llevar una vida más sana que te permita mejorar en todos los aspectos de tu vida. No en vano el plano psicológico es más que importante a la hora de perder peso.