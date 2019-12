Sanidad alerta de la venta de un turrón blando con leche sin declarar, distribuido en Asturias

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) del Ministerio de Sanidad y Consumo ha advertido de la comercialización de un turrón blando de almendra fabricado en Cataluña con presencia de leche que no está declarada en su etiquetado. Asturias está entre los territorios donde se ha distribuido este turrón.

La empresa fabricante, Vicens, detectó el problema en uno de sus autocontroles, activó su procedimiento de gestión de alertas y ha avisado a sus clientes para minimizar el riesgo.

Según ha informado Agencia española en su red de alerta alimentaria, el producto implicado es turrón blando de almendra de la marca Vicens, en unidades de 500 gramos, con fecha de consumo preferente 02/2021 y número de lote: 329-X.

Como medida de precaución, la agencia ha recomendado a aquellos consumidores con alergia o intolerancia a la leche que pudieran tener el producto mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo ya que no habría garantías para esa población especialmente sensible y que debe tener un conocimiento riguroso de los componentes de cada producto a los que podrían ser alérgicos. Eso implica, como así lo señalan desde AESAN, que el consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de consumidores.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha informado de que ha tenido conocimiento de esta anomalía a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) de una notificación de alerta trasladada por las Autoridades Sanitarias de Cataluña.

El producto afectado ha sido fabricado en Cataluña y ha sido distribuido en Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana, Andalucía, Asturias, País Vasco, Castilla y León, Islas Baleares, Cantabria, Galicia, Canarias, La Rioja, Comunidad de Madrid, Cataluña, Murcia, Navarra, Aragón, Francia y Andorra.