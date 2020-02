La alerta sobre las pizzas que Sanidad recomienda no consumir a los alérgicos

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta través de su portal digital para informar a los usuarios de que se ha detectado un alérgeno no declarado (leche) en platos preparados procedentes del Reino Unido. "La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través del RASFF (Red de Alerta Alimentaria Europea), de una notificación de alerta trasladada por las Autoridades Sanitarias del Reino Unido, relativa a la presencia de leche no indicada en el etiquetado en platos preparados procedentes del Reino Unido", explican.

En concreto se trata de los siguientes lotes, todos ellos pizzas. NO CHEESE Houmous Style Sauce Pizza, NO CHEESE Mediterranean Garden Pizza, NO CHEESE Italian Garden Pizza, NO CHEESE Houmous Pizza, NO CHEESE PASTIES. 2 no Cheese and Onion Pasties.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición explica que "los productos, fabricados en Reino Unido, han sido distribuidos a Barbados, República Checa, Islas Malvinas (Falkland), Grecia, Irlanda, Islandia, Isla de Man, Jersey, Malta, Noruega, Santa Elena y Tailandia. En España se han distribuido en la Comunidad Valenciana y Baleares".

"Se ha procedido a informar de estos hechos a las Autoridades competentes de las Comunidades Autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI)", señalan desde AESAN. "Como medida de precaución, se recomienda a aquellos consumidores alérgicos a la leche que pudieran tener los productos anteriormente mencionados en sus hogares que se abstengan de consumirlo.

Asimismo se indica que el consumo de estos productos no comporta ningún riesgo para el resto de consumidores.