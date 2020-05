Esto es lo que tienes que hacer al menos una vez por semana para perder peso sin esfuerzo

Seguro que al salir de la cuarentena has ganado algunos kilos. No es extraño. Los expertos en nutrición saben de sobra que sólo existe una manera efectiva de perder peso: cayendo en lo que se conoce como un déficit calórico. Es decir: hay que gastar más calorías de las que se ingieren. Durante los días que hemos pasado encerrados en casa ha habido dos aspectos que nos han impedido perder kilos: nos hemos movido menos que nunca y, además, hemos comido demasiado (y cosas normalmente que no son del todo sanas).

En este sentido los nutricionistas insisten en que tenemos que tener claro antes que nada que perder peso no es sólo una cuestión estética. También tiene que ver con nuestra salud. Y es que hay muchas enfermedades que se asocian a la obesidad y al abuso de azúcares y productos nocivos para la salud. En este sentido se recomienda tirar (lo más posible) de comida real. El movimiento "real food" surgido en redes sociales te puede ayudar mucho ofreciéndote además recetas que van a ayudarte a cambiar todos los días con platos originales y sabrosos.

Pero ¿qué es lo que tienes que hacer para evitar caer en la tentación? Pues es bien sencillo. Basta con que todos los domingos en un folio apuntes lo que vas a comer esa semana. Desayuno, media mañana, comida, merienda y cena (o las comidas que quieras o que hagas habitualmente). El caso es que siempre apuntes lo que vas a comer. Eso te permitirá organizarte de una manera fácil y sencilla, ahorrando en la compra y quitando de un plumazo todas las tentaciones que te asolan.

De hecho los expertos en nutrición aseguran que uno los mayores errores de quienes quieren perder peso es comer lo primero que se encuentran en la nevera. Y es que en muchas ocasiones lo que más quieres es lo menos sano. Cuando tienes hambre tu cuerpo busca azúcar y alimentos que son fáciles de digerir y que tienes que evitar a toda costa para intentar caer en el tan conocido déficit calórico al que todos debemos aspirar más que nunca en el momento de acabar el confinamiento en el que se nos ha impedido hacer deporte al aire libre que es donde más nos hace "efecto" y que es donde en el fondo más nos apetece después de más de un mes encerrados en casa. Salir de la cuarentena con salud también es importante.