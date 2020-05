Las claves del bienestar

"La alimentación es siempre salud, nos permite prevenir la aparición de enfermedades en el presente, pero también en el futuro, pues las enfermedades crónicas no aparecen de un día para otro, sino que son el producto de hábitos perjudiciales mantenidos en el tiempo. Somos lo que comemos, no hay mejor frase para darse cuenta de cuán importante es la alimentación en nuestra vida". Son palabras del doctor Jesús Bernardo, director de la Unidad de Nutrición, Alimentación y Metabolismo del Doctor Bernardo (UNAM). "Hay que tener en cuenta que la alimentación no solo nos sirve como tratamiento de ciertas enfermedades, sino que tiene la capacidad preventiva. Está demostrado que juega un papel fundamental en nuestra epigenética, es decir, nosotros podemos tener en nuestro código genético predisposición a padecer cierto tipo de enfermedades, pero pueden manifestarse o no", añade. Por ello, la mejor forma de prevenir la aparición de enfermedades crónicas será llevar un estilo de vida saludable, en el que una dieta equilibrada es uno de los pilares fundamentales, además de otros como la práctica de ejercicio físico regular, un descanso reparador y una buena gestión del estrés.

El confinamiento obligado debido al estado de alarma del país ha provocado que muchos hayan comenzado la desescalada con algún kilo de más, una circunstancia que se une a la "operación bikini", que este año se les ha atragantado a muchos. El doctor Bernardo asegura que, más allá de bajar de peso para lucir bien en bañador, lo que debe primar ante todo es la salud. "Muchas veces las personas acuden a nuestra consulta porque se quieren ver mejor físicamente, pero la nutrición va más allá de eso", recalca. En su opinión, una buena nutrición combinada con ejercicio físico es una garantía de una buena salud, y ese es el mensaje que es importante transmitir. Una nutrición incorrecta, por el contrario, puede llevar al desarrollo de patologías como diabetes o enfermedades cardiovasculares.

"El confinamiento fue un periodo de incertidumbre muy grande en el que se dispararon la ansiedad y la preocupación. Desgraciadamente, cuando estamos tristes buscamos alimentos que nos reconforten, y estos no son alimentos saludables, sino alimentos altos en azúcares y alimentos procesados", comenta el doctor Bernardo, quien va más allá al asegurar que esto, unido a un aumento del sedentarismo, pone en alto riesgo nuestra salud. Y es que la ansiedad nunca ha sido buena consejera, "mucho menos si nos dejamos llevar por ella", señala el director de la UNAM. "Sin embargo, si cuando aparece tenemos claro a qué tipo de alimentos recurrir, este momento de apetencia por comer cuando no existe realmente un hambre fisiológica va a cesar, y no se va a repetir continuamente", señala. Por ello, es fundamental elegir alimentos de buena calidad nutricional y que no eleven de forma brusca y momentánea los niveles de glucosa en sangre. Alimentos que, comenta, "disminuyen la ansiedad y evitan que se repita".

En este tramo final de mayo, tras dos meses confinados, para el doctor Bernardo es fundamental que la población recupere hábitos como una mayor presencia de frutas y verduras en la dieta y, sobre todo, destierre el consumo de azúcares, harinas refinadas y alimentos procesados. Según destaca, un reciente estudio de investigadores del CIBEROBN, adscritos a la Universidad de Navarra, publicaron en la revista "The American Journal of Clinical Nutrition" que un alto consumo de alimentos ultraprocesados acorta los telómeros, los cuales son marcadores de edad celular que reflejan el envejecimiento. "Los telómeros normalmente se acortan por el envejecimiento propio de la edad y por otras causas como puede ser la alimentación inadecuada", afirma. Por ello, un patrón de dieta modelo sería la dieta mediterránea, con un predominio de vegetales, grasas saludables como la presente en el aceite de oliva y una mayor presencia de pescado. "Además de una alimentación saludable también es importante la práctica de ejercicio físico, una buena hidratación, la gestión del estrés y una correcta higiene del sueño", puntualiza.

Aunque de media la población ha cogido cuatro kilos durante esta cuarentena, no todos se han dedicado a la repostería y a comer más de la cuenta. Es más, muchos han dedicado el tiempo libre a la práctica de algún deporte. "Muchos de nuestros pacientes que antes apenas tenían tiempo para realizar ejercicio lo han incorporado a diario a su rutina durante el confinamiento, y esto es fantástico. Lo importante es no perder este buen hábito cuando regresemos a la 'normalidad' por falta de tiempo o pereza", asegura el doctor Bernardo: "Lo interesante de establecer rutinas que beneficien a nuestra salud y mantenerlas en el tiempo". Para aquellos que han decidido pasar más tiempo en la cocina, tiene un consejo: "Nosotros animamos a nuestros pacientes a experimentar con platos saludables ahora que tienen más tiempo. Comer saludable no tiene por qué ser aburrido y hay infinidad de recetas sanas que se pueden hacer, probar e incorporar a nuestra alimentación; los alimentos dulces deben ser reservados siempre para momentos puntuales", señala.

Tanto si se quiere perder peso como si lo que se busca es ganar en salud, en la Unidad de Nutrición, Alimentación y Metabolismo los pacientes van a encontrar lo que necesitan. Cuenta con más de treinta años de experiencia en el mundo de la nutrición, además de disponer de la última tecnología para realizar un diagnóstico integral del paciente. Sus profesionales buscarán siempre el tratamiento nutricional adecuado y nunca recurrirán a dietas milagro que buscan lograr objetivos de manera rápida, puesto que entrañan serios riesgos para la salud del paciente. "Al igual que cuando te pones enfermo acudes al médico, cuando buscas un asesoramiento nutricional lo correcto es acudir a un profesional de la nutrición como es nuestro caso", dice el director de la UNAM, donde realizan a cada paciente un diagnóstico por termografía infrarroja de los diferentes tipos de grasa corporal, un análisis de la composición corporal mediante impedanciometría, un estudio de la composición corporal del agua, un estudio del metabolismo por calorimetría indirecta y un estudio antropométrico. Con toda la información obtenida en estas pruebas, además de con la historia clínica realizada por anamnesis, diseñan un plan nutricional personalizado según las características del paciente, sus gustos y su ritmo de vida. "Un plan de alimentación solo es efectivo si se puede llevar a cabo, por ello es fundamental no solo cubrir sus necesidades nutricionales sino amoldarlo totalmente a sus posibilidades y a sus gustos", resalta, antes de hacer hincapié en que la palabra "dieta" cada vez se asocia menos a la alimentación que sigue una persona para perder peso. Está claro que hoy por hoy existen infinidad de motivos por los que acudir a un nutricionista. Entre los principales problemas que tratan en la UNAM están: patologías asociadas -obesidad, sobrepeso, delgadez constitucional, bajo peso o desnutrición, diabetes tipo 1 y tipo 2, diabetes gestacional, hipertensión arterial, cistinuria, etcétera-; alergias e intolerancias alimentarias; situaciones fisiológicas especiales como pueden ser el embarazo, la lactancia, la adolescencia, pediatría, etcétera; personas que buscan mejorar su bienestar a través de una alimentación saludable o planes nutricionales específicos como pueden ser dietas vegetarianas, ovolactovegetarianas o dietas para veganos.

Mención especial merece la nutrición deportiva, dirigida a aquellas personas que buscan mejorar su rendimiento deportivo y/o aumentar masa muscular tanto de forma profesional como amateur. En este campo tienen amplia experiencia, pues el doctor Jesús Bernardo es miembro de la Comisión de Nutrición y Hábitos Saludables en el Deporte del Comité Olímpico Español y responsable de la nutrición y alimentación de varios deportistas que iban a competir en los Juegos Olímpicos de Tokio, que se han pospuesto para el próximo verano. Desde la UNAM se continúa trabajando con estos deportistas para que afronten este reto deportivo con las máximas garantías y la mejor preparación. "Asimismo, desde hace nueve años también estamos a cargo de la nutrición y alimentación de los jugadores y jugadoras de la selección española de hockey masculino y femenino, y desde hace cuatro temporadas somos los responsables de la nutrición y alimentación de los jugadores del Real Oviedo", cuenta el doctor Bernardo.

Una vez iniciada la fase 1, y en puertas de la 2, seguramente sean muchos los que decidan ponerse en manos de los profesionales de la UNAM. Han de saber que en esta reanudación de sus consultas presenciales estamos tomando una serie de medidas que garanticen la protección de los pacientes, tales como ajustar las horas de las citas para favorecer el distanciamiento entre ellos y medidas de higiene tras cada consulta. En cuanto al equipo, cuentan con las EPIS necesarias para garantizar su protección individual y pondrán a disposición de los pacientes guantes, calzas desechables y gel desinfectante, además de desinfectar completamente los despachos entre paciente y paciente y la clínica varias veces al día con el fin de mantenerla siempre en las mejores condiciones higiénicas como medida de refuerzo.