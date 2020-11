El chef Juan Llorca, con más de 23 años de profesión, es un apasionado de la nutrición y alimentación infantil. Desde hace 7 años trabaja como chef y responsable de Valencia Montessori School, la primera escuela 100% Montessori en Valencia y primera en España con un ChefKM0 con el sello Slow Food y una alimentación libre de procesados, refinados, azúcares y totalmente natural y de temporada. Llorca es autor de los libros Sin Dientes y A Bocados y En Boca de Todos. También ha lanzado el curso 'Su Primer Bocado' sobre BLW junto a Melisa Gómez.

¿Qué le llevó a especializarse en alimentación infantil?

La verdad que, después de muchos años formándome en el campo de la nutrición, interesándome y queriendo aprender más y más, fueron dos factores los que hicieron que me interesara mucho sobre la alimentación infantil.

El primero sin duda fue mejorar la infancia de los niños y niñas en nuestro país, habiendo vivido yo mismo una infancia poco saludable y con mucho desconocimiento. Y la segunda es que al ser el creador del proyecto Kids Inspired Food, Chef Ejecutivo del colegio Valencia Montessori School y creador del movimiento #PorUnaEscuelaBienNutrida, todo mi esfuerzo se ha ido enfocando estos últimos 10 años en la alimentación de los más pequeños.

¿Qué está fallando en la sociedad a la hora de alimentar a los niños?

Fallan muchas aristas de la ecuación. Desde un exceso publicidad enfocada al público infantil de productos ultraprocesados de nulo valor nutricional, una mala elaboración y ejecución de los menús escolares y ninguna educación alimentaria en las escuelas, viejos consejos y poco actualizados desde pediatría en cuanto a la nutrición de los primeros meses y años de vida de un niño/niña, falta de información y recursos para la población, informándola y basándonos en la prevención más que en la cura€ Hasta viejas costumbres familiares, que hace que sigamos creyendo que un niño si o si tiene que desayunar sino no tiene energía, que no se puede cenar legumbres, que la fruta no es suficiente para almorzar, o que darle papillas de frutas con galletas es lo más sano del mundo.

Por lo que fallan muchas partes, en las cuales muchas de ellas somos directamente responsables los padres y madres, ya que no se come lo que no se ofrece o no se compra en casa. Pero, por otra parte, las instituciones públicas y legislaciones también tienen parte de su responsabilidad.

Actualmente trabaja en el colegio Valencia Montessori School. ¿Por qué tipo de alimentación apuestan?

Por una alimentación honesta, variada, equilibrada, sostenible y valiente.

Donde lo que prima es la fruta y la verdura de proximidad, trabajando con los agricultores directamente. Donde no ofrecemos carne en el menú para dar mucha más importancia a un alimento tan necesario como las legumbres, donde no utilizamos refinados, azúcares, procesados, fritos, ni ocultamos los sabores y los ingredientes en salsas y gratinados.

Una alimentación que nos enseña la riqueza del campo, de los productos vegetales de las diversas culturas, donde entra desde una paella de verduras, hasta un dhal de lenteja roja.

Atendemos a las demandas de los niños y niñas, les escuchamos, educamos, respetamos y entre todo el equipo del centro escolar hacemos lo inviable para que el momento de la comida se convierta en un momento sociable, agradable, respetuoso, sabroso y nutricionalmente sano y equilibrado.

¿Qué es el Baby-Led Weaning?

Las siglas BLW provienen del término "Baby Led Weaning" que se refiere al inicio de la alimentación complementaria dirigida por el bebé.

También se le conoce como "alimentación autorregulada" y abarca mucho más que la forma en la que se presentan los alimentos, que en lugar de ofrecerse triturados se ofrecen a modo de sólidos blandos (con algunas modificaciones para hacerlos más seguros); porque además contempla que las comidas se realicen en familia, que se ofrezcan alimentos saludables para que sea el bebé quien con sus manos se los lleve a la boca y que sea cada bebé el que decida si comerá y cuánto comerá de cada alimento ofrecido (manteniendo la alimentación a demanda).

Todo esto con la finalidad de ofrecer a los bebés una alimentación variada y saludable, que promueva su adecuado desarrollo y que les permita establecer una mejor relación con la comida desde el inicio.

¿Cuándo se empieza a alimentar con el BLW? ¿Cómo se sabe que un bebé ya está preparado para ello?

El momento oportuno para comenzar a ofrecer alimentos distintos de la leche materna o fórmula, además de comenzar a ofrecer agua, dependerá de varios factores, pero para que nos hagamos una idea el momento idóneo se podría basar en que:

Sea capaz de coger el alimento y llevárselo a la boca sin mayor dificultad (tal vez le has visto hacerlo con algunos de sus juguetes).

Sea capaz de mantenerse sentado con apoyo.

Muestre interés en los alimentos que consume el resto de la familia.

Vaya perdiendo el reflejo de extrusión (este reflejo tiene la función de expulsar de la boca, con la ayuda de la lengua, cualquier alimento que no sea líquido como la leche materna o fórmula, por lo que si se mantiene presente el bebé expulsará los alimentos ofrecidos).

Sea capaz de realizar movimientos masticatorios básicos (aunque no tenga dientes aún).

En caso de que estas condiciones aún no se presenten sería posible esperar un poco más, pero estos casos deberían valorarse individualmente para poder recomendar los próximos pasos a seguir

¿Con qué alimentos se recomienda comenzar la alimentación BLW? Y, ¿qué alimentos hay que evitar?

A pesar de que se ha estudiado mucho sobre el orden de introducción de alimentos, aún no contamos con suficiente evidencia para recomendar comenzar por un grupo (ej. verduras) en lugar de por otro (ej. frutas), por lo que se podrían ofrecer primero frutas de temporada o verduras o tubérculos, etc. Sí que resultará importante incluir alimentos ricos en hierro desde los primeros días o semanas, ya que este es uno de los motivos por el que se sugiere iniciar con la alimentación complementaria en torno a los 6 meses (cuando se estima que las reservas que tiene el bebé de este mineral comienzan a agotarse).

Respecto a los alimentos a evitar antes del año tenemos algunos muy básicos, que a veces pasa desapercibido que deberíamos si o si evitar.

El azúcar y los productos que la contienen, como galletas (aunque estén dirigidas a bebés), cereales infantiles, purés o potitos y yogures para bebés.

La miel.

La sal.

Las algas.

La bebida de arroz.

Pescados de gran tamaño y mariscos.

Espinacas, acelgas y borrajas.

Frutos secos enteros (pueden comerse en crema o triturados).

Carne de caza o carnes poco hechas.

Básicamente y en resumen podemos empezar por el alimento que más nos guste, sea un aguacate, un boniato, un plátano o la avena. Y tenemos que evitar por diferentes motivos y riesgos de padecer ciertas enfermedades ese otro tipo de alimentos de la lista.

¿Qué ventajas ofrece el BLW? Y, ¿qué inconvenientes?

¡Ventajas todas! Jajaja Pero sobre todo multitud de beneficios no sólo a nivel nutricional, sino motor, del desarrollo, autonomía, palatibidad, etcétera. Pensemos que le estamos dando al bebé la posibilidad de explorar distintos sabores, colores y texturas facilitando la aceptación de una mayor variedad de alimentos. Mejorando su autorregulación a la hora de comer, y los beneficios que eso tiene, favoreciendo el desarrollo de las habilidades del bebé, favoreciendo la mejora de la motricidad fina y de la coordinación ojo-mano-boca, así como de la masticación y la motricidad orofacial. Anima a los padres a comer con sus hijos y servirles de ejemplo, compartiendo los alimentos preparados y creando así un momento familiar que se relaciona positivamente con prevención de la obesidad infantil.

Se ofrecen alimentos saludables en lugar de productos como cereales en polvo (con azúcares añadidos), potitos, etc. Y se promueve la adaptación del paladar a estos sabores. Se ahorra tiempo ya que se prepara una sola comida que se comparte en familia. Fomenta la confianza e independencia del bebé al permitirle desempeñar un rol activo en su alimentación. Por lo que yo, personalmente, salvo que quizás se ensucia mucho, sólo le veo beneficios.

Para ayudar a todos los padres que quieran utilizar el BLW, ha lanzado junto a Melisa Gómez, el curso "Su primer bocado". ¿Qué incluye el curso?

¡Guau! El curso es muy extenso y tiene muchos apartados. Está tan trabajado, estudiado, creado a conciencia, intentando no dejarnos nada en el tintero, escuchando las necesidades de las familias de todos estos años de consultas y aprendizajes, que sería difícil enumerar todo lo que incluye, lo mejor es que acudáis a la web de información de SU PRIMER BOCADO y lo veáis por vosotros y vosotras mismas.

¿Cuál es la duración y metodología del curso?

No tiene duración determinada, es para siempre una vez te hayas inscrito con tu usuario y contraseña intransferibles. Y una vez estés dentro, tendrás todo el tiempo del mundo y a tu ritmo para poder verlo, analizarlo, aprender y disfrutar de cada una de sus partes. E incluso de poder disfrutar de forma gratuita de las actualizaciones que vayamos haciendo y veamos necesarias.

¿Por qué recomendaría a las personas que quieran aprender más sobre BLW que realicen el curso "Su primer bocado"?

Aquí te voy a ser honesto y totalmente claro. Y no es por ser algo creado por Melisa y por mí, que también podría serlo, sino porque después de haber escrito un libro sobre BLW que fue y está siendo un éxito de ventas, después de años de consulta en nutrición pediátrica y después de haber analizado, contrastado, estudiado y trabajado tantos meses en el curso, puedo decir muy tranquila y honestamente que, sin duda, es el curso más completo en formato online que existe hoy en día de habla hispana.

Por lo que si alguna familia quiere adentrase en el maravilloso mundo del BLW, iniciar la alimentación complementaria de sus peques así y aprender y hacerlo con seguridad, creemos que Su Primer Bocado es el mejor recurso que pueden tener hoy en día.