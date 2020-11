Duelos y pandemia: el virus destapa el trauma de una sociedad aterrada por la muerte

Sanitarios de toda la región se topan a diario con escenas dramáticas. “Cuando te avisan por una persona muy grave, la ingresas sabiendo que sus familiares no la van a volver a ver. Antes podían venir con nosotros o seguirnos en coche, pero ahora solo observan a unos seres vestidos de astronautas a los que ni siquiera ven la cara”, resume Marta Nonide, médico de UVI-Móvil, que tampoco puede permitirse acompañar a los familiares de fallecidos en domicilios: “Antes, lo normal era quedarnos un rato para presentarnos y acompañarles. Ahora tenemos que rellenar el informe fuera para no meter las carpetas en un entorno que puede estar contaminado”. Cuando la funeraria viene a recoger el cadáver, si hay sospecha de covid-19, el protocolo es el mismo. “Intentamos tocar el cuerpo lo menos posible y los compañeros de servicios funerarios llegan con los mismos equipos de protección. Para las familias es brutal: ven a gente entrar y salir de sus casas llevándose a su ser querido y nadie puede pararse a darles un abrazo”, completa Nonide.

Superar un duelo con esta carta de presentación se antoja complicado, sobre todo, si ya se parte con desventajas. Explica Verónica González, de Funeraria Gijonesa, que en general la sociedad se ha “mecanizado”, porque la muerte y el duelo, que antaño eran recibidos con más naturalidad, se deja ahora cada vez más de lado. Cree, no obstante, que la pandemia tal vez ayude a reivindicar la importancia de esta parte más humana. “Estamos viendo lo mucho que necesitamos los abrazos”, explica, pero añade: “Lo que pasó es que en el duelo y la muerte desde la cultura occidental nos pusimos hace ya tiempo muy de espaldas, y es algo que se ha intensificado mucho más en los últimos años”. Los tanatorios, que empezaron a proliferar hace unos 30 años en la región como sustitutos a los velatorios en domicilios, vinieron a suplir esa fase inicial del duelo, pero la pérdida seguirá resultando traumática si los afectados no hacen un trabajo de reflexión previo. “Queremos pensar que la muerte no existe y luego nos pilla por sorpresa. Incluso en casos de fallecidos que son gente mayor y que mueren tranquilos se crean auténticos dramas por no haber querido pensar nunca antes cómo sería la vida sin ellos. También es una cuestión evolutiva. Antes se era abuelo a los 50 años. Ahora con 40 estás dando a luz. La muerte nos queda cada vez más lejos, y está bien, pero de nada sirve fingir que no existe”, completa.

Tanto González como Nonide destacan un aspecto “muy sano” del duelo tradicional que todavía queda vigente en una parte de la zona rural de Asturias: el apoyo de la comunidad. Morirse en un pueblo todavía implica en muchos casos que la casa del fallecido se llene de vecinos con bolsas de comida y “detalles” para la familia y que las visitas se alarguen durante días. Esos vecinos van luego en comitiva al velatorio, al entierro, al cementerio. Y si hay que rezar, se reza. “En esos casos, quien no cree en Dios cree en el vecino, pero en la ciudad nos llaman al 112 señoras que no pueden levantar a su marido en el suelo y que dicen que no conocen a nadie de todo el edificio para pedir ayuda. Si confirmamos un fallecimiento, la familia se pone a gritar, ningún vecino se asoma a ver qué pasa”, concreta Nonide.

Paco Estévez, psicoanalista asturiano, añade que este empeño en ocultar y escapar de la muerte acaban volviendo traumáticos duelos que deberían ser naturales. “Veo en consulta a nietos angustiados porque su abuelo se murió por causa natural y sin dolor. Y ahora, cuando la situación sí es realmente dramática en este pandemia, el haber desnaturalizado la muerte nos está pasando factura”, afirma. A su juicio, uno de los grandes errores es ocultarle la muerte a los niños. “Eso de decirles que su abuelo se ha ido de viaje pero que ya volverá es un disparate. Se puede decir que está en el cielo o donde se quiera, pero aclarar que no va a volver. Son pequeños, pero no tontos”, recuerda. En cuanto a los duelos de esta pandemia, Estévez pide normalizar la tristeza durante el primer año. “Llorar, expresar el dolor y compartirlo es natural. Hay que dejar de decir eso de “no llores, hablemos de otra cosa’. No hacer un duelo normal ahora puede provocar problemas años después. Si la angustia sigue durante más tiempo sí hay un problema, pero estar triste y mejorar poco a poco durante un año por un duelo no es extraño. Lo anormal es intentar que todo vuelva a la normalidad en un día”, sentencia.