Angélica Rodríguez, directora de Recursos Humanos del Hospital Begoña, de Gijón, asegura que aunque los protocolos de trabajo han cambiado por la crisis sanitaria, los valores que se aplican en el trato con el paciente siguen siendo los mismos.

–¿Cuánto tiempo lleva desempeñando este puesto?

–Llevo en el cargo de directora de Recursos Humanos desde el mes de septiembre del año 2017, más de tres años.

–Sabemos que usted antes del puesto actual, trabajó de enfermera en el mismo HOSPITAL BEGOÑA ¿Qué le ha supuesto de cara al desempeño del actual puesto?

–Me supuso un reto personal ya que tenía que habituarme a otro tipo de trabajo, más dirección y gestión y no el trato y cuidado del paciente, que es mi vocación desde siempre

–¿Ha generado alguna ventaja?

–Me ayuda a comprender el funcionamiento interno del hospital, ya que al haber desarrollado otras funciones previamente por diferentes servicios del centro conozco las necesidades de cada uno de ellos.

–¿Cuál es el mayor reto de una responsable de Recursos Humanos de un hospital?

–Realizar el trabajo en la sombra, que todo funcione de manera armónica, aunque es una labor que se antoja realmente complicada, debido a la situación sanitaria que estamos viviendo ahora mismo.

–El Hospital Begoña fue uno de los centros asturianos con enfermos de COVID 19 cuando estábamos en plena confinamiento ¿Cómo lo han vivido?

–Han sido momentos duros en todos los ámbitos y no deja de ser un duro esfuerzo físico, pero sobre todo hemos tenido y seguimos teniendo un gran desgaste mental. El agotamiento del personal es muy alto. Al final hicimos nuestro trabajo como mejor sabemos sin escatimar en esfuerzos, ya que lo primero es el bienestar de los pacientes. .

–¿Cómo fue el día a día de los profesionales sanitarios que estaban en la planta COVID?

–Sentimientos encontrados y emociones dispares, hubo momentos de tristeza, instantes de nervios y fases de alegría.

La actitud general sigue siendo la misma, mucha voluntad de trabajo, compañerismo y solidaridad

–¿ha notado algún cambio en su actitud una vez pasado esos momentos?

–Todo lo contrario, la actitud general sigue siendo la misma, mucha voluntad de trabajo, compañerismo y solidaridad han sido siempre los pilares a destacar en nuestros equipos y esto no sufrido ningún cambio.

–¿Cómo se han enfrentado psicológicamente a esa situación? ¿ha generado algún malestar en los equipos?

–Psicológicamente, hemos salido cansados, pero a la vez reforzados, no puedo negar, sin embargo, que ha habido algún momento de flaqueza, pero por encima de todo la tónica general ha sido la positividad que se respira entre los miembros. No se ha generado ningún malestar, es más, me atrevería a decir que la situación nos ha unido más como equipo.

–¿ Y a un futuro algo incierto?

–La incertidumbre no deja de ser la misma que estamos sufriendo como el resto de ciudadanos, miedo o temor al futuro, al desconocimiento, la manera correcta de afrontar y sobre todo de acabar con esta pandemia. Incertidumbre sobre ,si el cambio que este fenómeno está produciendo en nuestras vidas, se prolongará mucho más, Pero tenemos claro que esta pandemia nos hará más fuertes, como no puede ser de otra forma

–El Hospital, ¿Ha cambiado?

–Han sufrido un cambio los protocolos, el desarrollo de la actividad, el sistema de trabajo … pero los valores siguen siendo los mismos: alto cuidado del paciente, innovación en los tratamientos, atención personalizada, garantía de profesionalidad, …

–¿Qué historias positivas han vivido a pesar de la situación?

–No hay mejor sensación del trabajo bien hecho, que poder tramitar el alta a un paciente, de avanzada edad, y con un pronóstico muy complejo. Y que, gracias a la ayuda de la familia, los medios técnicos y humanos y por supuesto la participación del propio paciente, logre salir de esta situación tan complicada con una sonrisa, y pueda reincorporarse a su vida.

–¿Cree que esta pandemia ha conseguido dar un valor añadido a la enfermería del que tenía hasta ahora?

–Quizás todavía no se ha conseguido valorar todo lo que se merece no solo al personal de enfermería sino a todo el personal sanitario y no sanitario que forman el sistema de salud privado/público de nuestro país.