La Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) ha advertido este martes de que las pruebas rápidas de detección de anticuerpos covid-19 para autodiagnóstico, que en breve podrían estar a la venta en farmacias, "no sirven y no debe ser utilizados para diagnosticar la infección".

En un comunicado y ante la comercialización de estas pruebas rápidas, la SEIMC ha subrayado que un diagnóstico "ágil y preciso" es clave para el control de la epidemia pero "en el momento actual no existe ninguna prueba que permita en la práctica un autodiagnóstico fiable".

Para esta sociedad, las pruebas rápidas de detección de anticuerpos covid "no son fiables ni en pacientes sintomáticos ni en individuos asintomáticos" por lo que han pedido a las autoridades sanitarias "que consideren la no aprobación de estos test". "La positividad de las pruebas de detección de anticuerpos no garantiza la inmunidad del paciente por lo que, independientemente del resultado, todos deberán seguir cumpliendo las mismas medidas de protección", ha informado esta sociedad en el comunicado.

La SEIMC también ha dicho sentirse "enormemente preocupada" ya que una "mala interpretación" de las pruebas de detección rápida puede favorecer que se asuman conductas de riesgo, que podrían influir negativamente en el control de la pandemia, especialmente de cara a las fiestas navideñas.

Y han recordado que la banalización del diagnóstico de una enfermedad con "potenciales consecuencias fatales" puede ser contraproducente.