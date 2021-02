La moda de la comida real ha llegado a los supermercados. Distintas marcas de estos establecimientos tienen departamentos específicos para hacer seguimiento en redes sociales de lo que interesa a sus clientes. No en vano o se adaptan o desaparecen. Los dueños de estas cadenas quieren estar al tanto de lo que se vende y lo que no. Y por eso triunfan modas como la del "real food" (comida real en inglés). Se trata de todo un movimiento al que muchos se han adherido con dos objetivos: el primero y más importante es el de conseguir una vida más saludable lejos de los insanos ultraprocesados que vende cada vez más la industria alimentaria. Pero no es el único objetivo. También hay gente (cada vez más) que busca adelgazar con la comida eligiendo alternativas sanas y cambiando, por ejemplo, una manzana por una merienda ultracalórica.

En ese sentido hay un complemento que se ha puesto de moda en los últimos meses. Se trata del edamame, una verdura que puedes conservar fácilmente (incluso congelarla) y que te sirve para evitar comer algo que tenga demasiadas calorías. Muchos lo utilizan, de hecho, como todo un snack para perder peso (en este artículo te lo contamos en su día).

El éxito es tal que algunos supermercados ya no tienen existencia de esta verdura. Los responsables de comunicación de Mercadona (el supermercado de origen valenciano que más ha hecho en los últimos meses por aumentar la cantidad de "real food" que vende en sus establecimientos), confesaban hace días a través de las redes sociales que ya se habían agotado por completo los edamames en sus establecimientos de toda España. Lo decían poco antes de reponerlo, claro.

La expectación fue tal que hasta El Corte Inglés habló de esta verdura asegurando que en sus supermercados sí que hay este tipo de snacks naturales. Aunque puede que con el aumento de ventas este tipo de verduras también se agoten.Estas vainas de soja inmaduras hervidas con agua y sal se pueden comer como si de patatas fritas

se tratara y eso es algo que muchos agradecen a la hora de alimentarse. Eso sí, tienes que tener en cuenta que para adelgazar de forma fácil y rápida tienes que combinar la mejor alimentación con el aumento del ejercicio. La Organización Mundial de la Salud dice que debes dar, como mínimo, 15.000 pasos cada día para estar saludable. Y eso sólo para estar bien ni siquiera para conseguir adelgazar.