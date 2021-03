Otro terremoto, el mayor hasta el momento, acaba de sacudir el mundo con la suspensión de la vacuna de AstraZeneca en países europeos tan importantes como Alemania, Francia, Italia y España.

No es una alarma nueva. Noruega e Islandia, así como Bulgaria, Irlanda y los Países Bajos habían suspendido la vacunación con Oxford AstraZeneca antes del fin de semana. Austria o Italia también habían suspendido el uso de ciertos lotes de vacunas que a su vez afectaron a Estonia, Letonia, Lituania y Luxemburgo, así como Rumanía.

Pero la decisión de los grandes países de la UE ha tenido repercusión en medio mundo y llenado de dudas a millones de personas vacunadas y por vacunar.

¿Qué ha pasado? ¿Ha dejado de ser fiable esta vacuna? ¿Mejor no me la pongo?

La realidad hasta el momento no es un rechazo sino una suspensión para investigar con detenimiento si la vacuna puede ser la causante de ciertos trombos, algunos de ellos con resultado de muerte.

¿Qué dicen hoy los expertos sobre la vacuna de AstraZeneca?

La suspensión de la vacunación en grandes países ha llenado los medios de comunicación y encendido las alarmas. Socialmente se disparan las dudas sobre la seguridad de esta vacuna. Y en muchos lugares se habla de un problema que afecta a personas sanas y jóvenes (menores de 55 años) que son las que han recibido esta vacuna en España.

Los expertos comienzan por dejar bien clara la necesidad de investigar a fondo y minuciosamente cualquier efecto adverso que pueda provocar una vacuna. Y creen que hay que centrar muchos esfuerzos en el estudio de estos y cualesquiera otros posibles efectos adversos que pudiesen aparecer con esta u otra vacuna.

Todos mantienen el criterio de que no ha dejado de ser fundamental un enfoque muy asentado en la investigación médica, y que es el principio de precaución que se ha seguido con todas las vacunas: «es necesario hacer una pausa y revisar cuando la evidencia es incierta».

¿Suspenderían la vacunación?

Los expertos, desde el conocimiento y el análisis de la relación causa-efecto que parece existir en este momento, mantienen una coincidencia bastante generalizada en contra de las decisiones que se están tomando.

Consideran no pocos científicos que suspender la vacunación puede hacer más daño que bien, «ya que hablamos de una pandemia que avanza rápidamente y cada decisión puede tener consecuencias importantes».

Es la idea que expresa el profesor Adam Finn, miembro del grupo de trabajo de la OMS sobre vacunas Covid, que asegura que detener la administración de Oxford AstraZeneca de esta manera es «altamente indeseable» y podría socavar la confianza en la vacuna, lo que costaría vidas a largo plazo.

La Agencia Europea del Medicamento ha reiterado su posición sobre que el beneficio de la vacuna AstraZeneca supera el riesgo que plantean los posibles efectos secundarios, y aunque está analizando minuciosamente todos los informes, ha sugerido que la vacuna debería seguir utilizándose dado el riesgo cierto que presenta la Covid-19 para la salud.

Toda precaución es poca, pero…

Claro que la investigación es fundamental. Un importante científico alemán, el inmunoinfectólogo Leif Erik Sander, declaró que es «correcto e importante que todos los eventos sean seguidos cuidadosamente». Y lo afirma aun dejando constancia que él no ve indicios que puedan provocar un aumento de los trastornos de la coagulación sanguínea después de la vacunación.

Lo mismo ha expresado el Dr. Soumya Swaminathan, científico jefe de la OMS, al afirmar que «si bien debemos seguir monitorizando muy de cerca esta situación, no queremos que la gente entre en pánico» Y la realidad es que por el momento, dijo, «la OMS aconseja a los países que continúen vacunando a los ciudadanos con la vacuna AstraZeneca».

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, agregó que las revisiones de los efectos secundarios de las vacunas no son inusuales: «Es una práctica de rutina investigarlos, y muestra que el sistema de vigilancia funciona y que existen controles efectivos».

¿Una precaución o un problema de seguridad?

Según los datos proporcionados por AstraZeneca sólo hay acreditados 37 informes de coágulos de sangre entre los 17 millones de personas que han recibido la vacuna en Europa. Y en su criterio, esos 37 informes de coágulos están por debajo del nivel esperado.

La razón de esta afirmación es que ls coágulos de sangre venosa ocurren, independientemente de la enfermedad Covid-19, con una incidencia anual de alrededor de 1 por cada 1.000 adultos. Y los casos relacionados con la vacuna informados hasta el momento aparecen en una proporción bastante inferior.

Uno de los desarrolladores de la vacuna en la Universidad de Oxford, Andrew Pollard, dijo que existen pruebas muy tranquilizadoras de que la vacuna no había provocado un aumento de los coágulos de sangre en el Reino Unido, hasta ahora el país en el que a más personas se les ha puesto esta vacuna.

Y asegura que todo lo que está ocurriendo es una precaución sanitaria y no un problema de seguridad de la vacuna.

En muchos lugares no hay otra vacuna disponible

Criterios de científicos y sociedades médicas a favor de la vacuna se suceden. La Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia (ISTH) recomendó el viernes la continuación de las vacunaciones con AstraZeneca porque «sobre la base de hechos científicos, no hay ninguna razón sólida para dudar de la seguridad de la vacuna».

Y la opinión generalizada en el mundo de la ciencia es que el riesgo cero no existe, pero que esta vacuna ha salvado ya decenas de miles de vidas, aunque ahora se deban analizar todos y cada uno de sus excipientes porque eso es lo que hace la ciencia cuando observa situaciones no deseables, aunque luego se demuestre que solo son coincidencias.

Las principales agencias de salud pública, incluida la Organización Mundial de la Salud, insisten en que millones de personas han recibido la vacuna sin experimentar problemas de coagulación sanguínea, y advierten que los expertos no han encontrado un vínculo causal entre la vacuna y las afecciones.

Y la OMS asegura que «existen numerosos datos que muestran que la vacuna es segura y eficaz, y especialmente buena para prevenir la Covid grave y la muerte. En muchos lugares del mundo, es la única vacuna disponible».

Así estaban las cosas el pasado viernes

La vacuna de Oxford AstraZeneca no para de dar sorpresas, y en estos momentos se ha convertido en una preocupación mundial. Tanto para los muchos que la esperaban ansiosos, como para el casi millón de personas que se la acaban de poner en nuestro país.

La realidad es socialmente alarmante, sin duda. El hecho de que muchos países hayan decidido parar la administración de la vacuna de Oxford ha sembrado de preocupación. . ¿Cuá es la situación en estos momentos, según la ciencia?

¿Ha dejado de ser AstraZeneca una vacuna fiable?

De momento no existe una respuesta definitiva, porquen la ciencia lo que está haciendo en estos momentos es investigar todas las situaciones que se han encontrado y que podrían estar proviocadas poraquellos que se la acaban de poner rdque tienen cita para

Es la vacuna que más está dando que hablar. Tanto que ya es la cuarta vez que actualizamos este artículo, supervisado por nuestra Comisión Científica para que la información que contiene sea suficientemente fiable y rigurosa, con los datos que existen en estos momentos.

Ahora el nuevo problema ha surgido con la aparición de coágulos sanguíneos en algunos vacunados, y hasta se habla de un muerto en Dinamarca y quizás otro u otros dos en Italia. Uno de ellos un hombre de 50 años que falleció por una trombosis venosa profunda (TVP) aparecida después de recibir una dosis de la vacuna.

Las consecuencias de estas complicaciones no se han hecho esperar:

– Países como Dinamarca, Noruega e Islandia han decidido interrumpir la aplicación de la vacuna de Oxford- AstraZeneca.

– Italia y Austria han dejado de usar ciertos lotes de la vacuna como medida de precaución.

– Estonia, Letonia, Lituania y Luxemburgo también han suspendido el uso del mismo lote que Austria.

– Rumania ha suspendido el uso de 4.200 dosis del mismo lote de vacunas que Italia.

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) explicó que la decisión de Dinamarca es una «medida de precaución mientras se realizan una investigación completa sobre informes de coágulos de sangre en personas que recibieron la vacuna, incluido un caso en el que murió una persona».

Qué dice la EMA hoy sobre la vacuna de Oxford AstraZeneca

Pero la respuesta a esta alarmante situación no se ha hecho esperar y la EMA, que es a quien hay que escuchar en todo lo relativo a las vacunas, asegura que “actualmente no hay indicios de que la vacuna haya causado estas afecciones, que no figuran como efectos secundarios tras los ensayos clínicos”.

Y añadió la EMA que realmente no hay indicios de que la acuna de Oxford-AstraZeneca Covid-19 esté relacionada con un mayor riesgo de coágulos sanguíneos, hasta el punto de afirmar que el número de casos en personas vacunadas no es mayor al que se da en la población general.

El dato explicativo parece bastante tranquilizador, ya que explicaron desde la EMA que hasta el momento se han notificado 30 casos de “eventos tromboembólicos” entre los cinco millones de europeos que han recibido la inyección.

Por eso mantiene la autorización a que se siga administrando esta vacuna, y el regulador de medicamentos de la UE afirma que “los beneficios de la vacuna continúan superando sus riesgos, y puede continuar administrándose mientras la investigación de casos de eventos tromboembólicos está en curso”.

Por su parte, AstraZeneca dijo que la seguridad del medicamento se ha estudiado ampliamente en ensayos clínicos y que los reguladores han actuado con estándares claros y estrictos de eficacia y seguridad para la aprobación de cualquier de la misma.

Coincide con estas afirmaciones la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido (MHRA, por sus siglas en inglés), que afirma que no existen evidencias de que haya sido la vacuna la causante de estos problemas y ha pedido a los ciudadanos que acudan a vacunarse cuando les toque.

Y Phil Bryan, de la MHRA, dijo que “los coágulos de sangre pueden ocurrir naturalmente y no son infrecuentes en las personas. En la actualidad, se han administrado más de 11 millones de dosis de la vacuna Covid-19 AstraZeneca en todo el Reino Unido”.

Las explicaciones de los afectados

Tampoco los países que han decidido suspender la administración de esta vacuna se han mostrado contrarios a su uso, si bien consideran necesaria una investigación que garantice su seguridad.

Las autoridades sanitarias italianas, donde se habla (sin confirmación) de dos fallecidos tras recibir la vacuna, informaron de que su decisión fue «de precaución», pero que hasta el momento no habían establecido vínculo alguno entre la vacuna y los «eventos adversos graves» posteriores.

Tampoco lo ha establecido Dinamarca, cuyo ministro de Salud, Magnus Heunicke, calificó la suspensión como una «medida de precaución». Y aunque admitió que no se había establecido ningún vínculo, explicó que «debemos responder de manera oportuna y cuidadosa» hasta que se llegue a una conclusión.

Islandia ha explicado su decisión de suspender la administración de la vacuna por boca del epidemiólogo jefe, quien afirmó que habían decidido «pecar de cautelosos».

Austria, por su parte, tomó su decisión después de que una mujer muriera diez días después de la vacunación debido a «graves problemas de coagulación sanguínea». Las dosis austriacas formaban parte de un lote de un millón de dosis, identificado como ABV5300, que se envió a 17 países europeos.

En la parte opuesta, Francia y Alemania han decidido continuar usando la vacuna de Oxford AstraZeneca porque, como dijo el ministro de Salud francés, Olivier Véra, “los beneficios son más altos que los riesgos”.

¿Y los problemas de la edad?

A partir de aquí mantenemos la versión de este artículo con la actualización hecha hasta hoy.

Hace menos de tres semanas ¿Qué está pasando con la vacuna de Oxford-AstraZeneca? ¿Por qué no se pone a las personas mayores? ¿Mayores de 55 o de 65 años? ¿Es segura? ¿Sirve para todas las cepas? ¿Protege menos que las demás? ¿Si llega aquí la cepa de Sudáfrica será como si no estuviésemos vacunados?

España acaba de comenzar a poner la vacuna De Oxford AstraZeneca con limitación de edad a los 55 años, y éstas son sólo una muestra de las muchas preguntas que plantea, actualizadas al día de hoy, en vista de las múltiples ‘reacciones’ contrarias o llenas de dudas que están apareciendo en Alemania.

¿Es de fiar la vacuna de Oxford AstraZeneca?

Hace poco más de dos semanas nos estábamos haciendo estas preguntas: ¿Es realmente de fiar esta vacuna? La respuesta es muy sencilla, aunque detrás esté llena de una gran complejidad: si la Agencia Europea del Medicamento la autoriza, aunque sea con la salvedad ‘para emergencia’, es suficiente fiable. Puede ser mejorable, pero es fiable.

A raíz de las informaciones que han aparecido hoy mismo en Alemania, el secretario general de la Sociedad Alemana de Inmunología, profesor Carsten Watzl, ha mostrado su sorpresa y se ha sumado a los muchos que declaran su confianza en la vacuna de Oxford:

– «No lo entiendo. Cualquier vacuna es mejor que no tener ninguna protección frente al coronavirus, y la vacuna de AstraZeneca es muy buena. El último estudio publicado le da un 80% de efectividad cuando las dosis se espacian entre nueve y doce semanas, que es lo que estamos haciendo en Alemania».

Además, que una vacuna tenga un 80% de eficacia no quiere decir que una persona que se vacuna tenga un 20% de probabilidades de enfermar. Quiere decir tiene un 80% menos de riesgo.

Y otra cuestión importante que es necesario saber es que en los ensayos clínicos los investigadores siempre se quedan con la peor de las posibilidades. En una horquilla de posibles resultados, el que siempre se usa como referencia y se hace público es el extremo más desfavorable.

¿Y los ‘efectos secundarios’?

En cuanto a las reacciones de fiebre y malestar que está provocando la vacuna de Oxford AstraZeneca, y que tantos comentarios y desconfianza están generando, el profesor Watzl también tiene una explicación científica.

– «No es nada sorprendente porque se está utilizando esta vacuna en personas más jóvenes, y es conocido que el sistema inmunitario de los jóvenes es más activo. Por eso es normal que su reacción a la vacuna sea más fuerte que en personas mayores. Es perfectamente esperable que un 20% o 30% de los vacunados no vaya a trabajar al día siguiente por encontrarse mal.»

Además, lo que se está produciendo en este sentido no se pueden considerar efectos secundarios de la vacuna, según afirman los científicos, porque están perfectamente descritos en los ensayos clínicos y son completamente esperables. «De lo que estamos hablando es de reacciones. Y son reacciones muy similares a las que generan las vacunas de Pfizer o de Moderna. Sobre todo tras la segunda dosis de éstas, que es más fuerte.»

Los científicos vacunarían a su padre?

También es bueno saber que así como los datos de seguridad de las vacunas son muy buenos (no se conocen fallos y ya hay bastantes millones de personas vacunadas) los resultados de eficacia tienen que afinarse más, porque cualquier pequeña alteración afecta mucho al porcentaje final.

De todas maneras, como insisten los científicos, si alguien pretende comparar los porcentajes, cosa que no es recomendable hacer porque se pueden equivocar, lo que sí debe hacer es comparar el porcentaje de la vacuna, la que sea, con el 0, que es lo que tenemos mientras no estamos vacunados. Y la diferencia es aterradora.

Para hacerse una idea real, un buen ejemplo: las primeras vacunas de la varicela mataban a 2 de cada 100 vacunados. Ese dato aislado suena aterrador. Pero si lo comparamos con que la enfermedad mataba a 75 de cada 100, entenderemos que había hasta crímenes para conseguir vacunas para los hijos.

Y sobre la discusión de poner o no poner la vacuna de Oxford AstraZeneca a las personas mayores, los científicos que hemos consultado para este artículo coinciden en que los vacunarían a todos: «No hay elementos que recomienden la no vacunación. No está desaconsejada. Lo que hay es falta de datos y por eso hay quien prefiere no recomendarla hasta que haya más información referente a esas franjas de edad. Pero son las personas que más riesgo corren y no deberíamos dejarlas sin vacunar».

Así que por mucho que sea una realidad que en el caso concreto de esta vacuna hay historias que podrían justificar la desconfianza, también hay datos muy importantes para la esperanza.

Historia y unión con AstraZeneca

¿Por qué hay tanto misterio? ¿Cuál es la más o menos dudosa historia de una vacuna que comenzó como el mejor proyecto y ahora es un mar de desconfianzas, mientras las demás son cada día más aceptadas?

Vamos a intentar explicarlo con una descripción sencilla de todo lo que en su corta historia se ha ido convirtiendo en un lastre.

Y eso que se trata de una vacuna desarrollada por prestigiosos científicos del Instituto Jenner de la Universidad de Oxford, dirigidos por la profesora Sarah Gilbert, especializada en el desarrollo de vacunas contra la gripe y patógenos virales emergentes.

Fue el equipo que más pronto comenzó a reaccionar, una vez que el virus de Wuhan fue secuenciado y puesto a disposición mundial. Y comenzaban con ventaja, al utilizar un enfoque experimental que habían probado para el síndrome respiratorio de Oriente Medio (Mers), causado por un coronavirus similar

Poco después de ponerse en marcha, y visto que desde la universidad no tenían la potencia necesaria para enfrentarse a los enormes ensayos clínicos que serían necesarios, con decenas de miles de pacientes, decidieron aliarse con la multinacional farmacéutica AstraZeneca.

Una alianza un poco tardía, porque la empresa se incorporó al proyecto en abril, cuando ya habían empezado las pruebas. Pero muy sería, ya que por ingresos se trata de la quinta empresa farmacéutica del mundo, tiene operaciones en más de 100 países y cotiza en la Bolsa de Londres.

Además, AstraZeneca aceptó la condición impuesta por los científicos de Oxford de que tendrían que desarrollar y poner en el mercado una vacuna sin ánimo de lucro, para poder llegar a los países del mundo con menos recursos.

Primer problema

El primer contratiempo llegó a mediados del mes de septiembre. Un voluntario enfermó y hubo que parar el ensayo. Nada extraño en este tipo de estudios. Pero cuando se supo que había tres casos de mielitis transversa, la cosa se complicó.

Te puede interesar: ‘Lo que es preocupante, o no, del parón de la vacuna de Oxford’

Y es que estamos hablando de una enfermedad (inflamación de ambos lados de una sección de la médula espinal) que asusta y mucho. Porque si bien la mayoría de los enfermos se recuperan, al menos parcialmente, si el ataque es severo el paciente puede quedar con discapacidades significativas.

Pero la cosa no pasó a mayores. Se demostró que solo uno de los casos podría haber estado relacionado con la vacuna, y en el Reino Unido los ensayos se reiniciaron rápidamente.

Sin embargo, en EE. UU fue bastante peor. Las autoridades pararon los ensayos ¡7 semanas! Y algunos medios estadounidenses dijeron que AstraZeneca no había informado a los reguladores con la suficiente prontitud sobre los casos, cosa que la compañía negó tajantemente.

El segundo problema fue doble

El segundo problema llegó con la presentación de resultados de la fase 3, allá por el mes de noviembre. La eficacia que presentaban sus investigadores se situaba solo en el 70%. Quedaba muy lejos de los magníficos resultados ya conocidos de Pfizer o de Moderna, que tuvieron una eficacia del 95%.

Pero si el dato ya no era por sí mismo una gran noticia, un extraño hallazgo vino a complicar todavía más la situación: la eficacia aumentaba al 90% en las personas que recibían una dosis más otra media.

¿Cómo?

La explicación de AstraZeneca, poco convincente

Pues la primera explicación no pareció la más científica. El neurocientífico británico y vicepresidente ejecutivo de I + D de AstraZeneca, Mene Pangalos, lo resumió con la palabra «serendipia», que el diccionario de la Rae define como «un descubrimiento afortunado, valioso e inesperado que se produce de manera accidental, casual, o cuando se está buscando una cosa distinta».

La explicación del problema había sido, dijeron, la utilización de vacunas prototipo que no tenían la concentración prevista, por lo que algunos de los voluntarios habían recibido sólo media dosis. Y cuando lo descubrieron les dieron otra dosis completa, lo que mejoró los pobres resultados y elevó la eficacia de la vacuna hasta el 90%.

La Autoridad Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios dio por buena la explicación y permitió que continuaran ambos regímenes de dosificación.

Pero como los científicos han seguido trabajando y haciendo ensayos, ahora las cosas han vuelto a cambiar. Y esta vez para mejor.

Te puede interesar: ‘La vacuna de Oxford reduce drásticamente los contagios y la primera dosis ya da una protección del 76%’

La conclusión a la que han llegado los investigadores de la vacuna de Oxford AstraZeneca, y que han hecho pública, concluye que la clave de la mejora de eficacia no está en la fórmula de dosificación, media dosis más una completa, sino en el tiempo que transcurre entre el momento en que se administra la primera, y la segunda. Y que cuantas más semanas pasan (de las 3 previstas en principio a 12 ahora) mejor es la respuesta inmune.

Y con ese dato y la evidencia de que sólo la primera dosis ya tenía una buena capacidad protectora, el gobierno británico decidió volcarse en poner primeras dosis de esta vacuna, dejando las segundas para más adelante.

Un resultado que parece bueno y coloca a la vacuna de Oxford AstraZeneca como una apuesta segura. Pero que por la manera de alcanzarse ha merecido las críticas de muchos analistas en el Reino Unido, y ha sumado otro paso hacia la desconfianza.

Te puede interesar: ‘Sudáfrica suspende el uso de la vacuna de AstraZeneca tras ver que ‘no funciona’ contra su variante del virus’

Los datos de Sudáfrica

Y por si todo esto fuera poco, hace unos días llegaron los datos del pequeño ensayo realizado en Sudáfrica con unas 2.000 personas menores de 40 años.

La protección mostrada contra esta variante del virus ha sido tan pequeña que, al no cumplir los mínimos exigibles contra la enfermedad leve a moderada, Sudáfrica anunció que suspendían la vacunación.

Es cierto que nadie ha estado gravemente enfermo, hospitalizado o muerto, pero el ensayo era con personas jóvenes que no son consideradas de riesgo.

Y aunque los investigadores de la vacuna aseguran que no son resultados definitivos ni inamovibles, despiertan un importante recelo en quienes van a ponerse esta vacuna.

Pero todavía nos falta por intentar explicar el problema que mayor preocupación provoca entre la elevada cifra de personas destinadas a ponerse esta vacuna. Sobre todo en Europa, y en España.

¿Funciona con los mayores?

Es la gran preocupación en Europa y, en concreto, en España, donde han anunciado que se la pondrán a sanitarios de segunda línea, maestros, policías…

¿Es eficaz esta vacuna con las personas mayores, que son los que más riesgo tienen de enfermar, ponerse graves y hasta morir?

La explicación a cómo se generó este problema que sigue sin solucionarse es la siguiente: los investigadores de Oxford decidieron que sus primeros ensayos no se realizasen con personas mayores de 65 años hasta que no estuvieran seguros de que la vacuna funcionaba bien y sin riesgo.

Esta decisión ha llevado a que cuando se solicitó la aprobación del Regulador no había apenas datos sobre el grupo de personas mayores de 65 años.

En consecuencia, tanto la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) como la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU se han mostrado reticentes. Los asesores del gobierno alemán se mostraron muy críticos y la FDA está esperando los datos de un ensayo de 30.000 voluntarios para decidir si aprueba o no la vacuna.

Y cuando la EMA ha aprobado la vacuna para su uso de emergencia, países como Francia y Alemania han decidido no ponérsela a las personas mayores de 65 años, y España a los mayores de 55.

La OMS recomienda la vacuna de AstraZeneca para todas las edades

Pero hace pocos días la OMS ha intentado salir al paso de esta controversia y dar un empujón a la vacunación en mayores, aunque no está claro si muy acertado.

Porque probablemente no sea el mejor de los argumentos para devolver la confianza social a la vacuna de Oxford, aunque nadie puede negar que es indiscutible.

Lo ha dado hoy mismo la responsable del grupo de científicos de la OMS, Soumya Swaminathan, que ha dicho: «sería mejor no comparar las vacunas ni esperar a que lleguen otras mejores porque cualquiera disponible es mejor que esperar».

Además, el Grupo Consultivo Estratégico de Expertos en Inmunización de la OMS ha dado también el visto bueno para que esta vacuna se use contra todas las variantes del nuevo coronavirus, si bien no ha dejado de reconocer que Oxford AstraZeneca es menos eficaz frente a la variante británica y más bien poco eficaz contra la sudafricana.

Pero lo mejor será mantener la prudencia a la hora de valorar los estudios sobre la eficacia de estas vacunas. Y tener la convicción de que cualquier cosa que apruebe la Agencia Europea del Medicamento, y también la Española, tendrá la mejor de las bendiciones: la de la ciencia.