El ovetense que estudia el uso medicinal de las sanguijuelas

Son repulsivas y llamar a alguien por su nombre tiene más bien connotaciones negativas. Y eso pese a todos los beneficios que han reportado a la salud del hombre a lo largo de la historia, y todo lo que este se ha aprovechado de ellas, que pueden presumir de haber salvado infinitas vidas desde que empezaran a usarse hace más de tres mil años. Pero, a día de hoy, la sanguijuela no logra quitarse de encima el sambenito de ser un bicho feo, desagradable y “chupóptero”.

Aun así, este animal anélido (por su cuerpo segmentado en anillos), del grupo de los invertebrados, de agua dulce, pariente de la lombriz de tierra, hematófago como todo el mundo sabe (se alimenta de sangre de otros animales) y cuyo nombre científico es “Hirudo medicinalis sensu lato”, ahí sigue cumpliendo con su función medicinal.

Por supuesto, nada que ver con las conocidas sangrías –originarias de la antigua Grecia y Egipto–, sino con métodos más avanzados y modernos: la hirudoterapia del siglo XXI.

Una labor, se podría decir, que experimenta en la actualidad un revival en algunos países de Europa y en Estados Unidos, con granjas de producción dedicadas a su venta y centros médicos que las han incorporado, por ejemplo, en la cirugía de reconstrucción (quemados, heridos de consideración, implantes o injertos) para evitar cicatrices, pues su aplicación reduce mucho los daños en la piel. También tienen propiedades anestésicas, sobre todo, para intervenciones muy focalizadas o pequeñas (en la cara, de visión...). Hospitales de Estados Unidos, Francia o Italia tienen hasta sus propios criaderos para obtener el tipo de sanguijuela que requieren.

“Su importancia médica en la historia está demostrada, y están volviendo a usarse e incorporándose a la medicina convencional. Tienen, además, un gran interés para mantener el equilibrio en el ecosistema. Quizás en España no vamos tan avanzados con su aplicación médica; pero sí, por ejemplo, en Francia, donde está el mayor criadero de Europa, y también en países del Este”, destaca el profesor Andrés Arias Rodríguez, del área de Zoología del departamento de Biología de Organismos y Sistemas de la Universidad de Oviedo.

Es este ovetense uno de los pocos científicos que investigan sobre sanguijuelas medicinales en España, un “bicho” en el que se fijó hace cinco años, cuando entró en el grupo regional de expertos convocados para ver qué invertebrados había que proteger en Asturias.

La sanguijuela estaba, y está, en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza; no así en España, ya que no hay mucha documentación al respecto, si bien se señala como una especie en riesgo. Por lo pronto, en Asturias no existe en la actualidad constancia de que haya: la última, localizada en río, es de 1992.

La prueba de la importancia que se da al Hirudo es que la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) acaba de dedicarle unas jornadas a nivel mundial en las que el profesor asturiano fue el único representante de España junto a expertos de Turquía, Azerbayán, Canadá, India, Irán, Rumanía y Ucrania. “Tienen interés en que todos los estudios sobre su uso medicinal y farmacológico se difundan, y, al tiempo, ponernos en contacto a los distintos investigadores y que compartamos nuestros avances. Hasta ahora, no había habido nada especial así sobre sanguijuelas”, explica Andrés Arias.

Fueron más de 400 los participantes: “Fue muy interesante. Siempre se aprende mucho y te sorprendes con cosas, como que, por ejemplo, los gatos silvestres son los que contribuyen en Estados Unidos a la supervivencia de la especie; cuando aquí, las que tenemos, se alimentan principalmente de ranas u otros anfibios”.

La progresiva merma de sanguijuelas en España se debe a múltiples factores, tanto sociales como naturales. Desde antiguo se usaron mucho, y en el siglo XIX eran los barberos y los boticarios los que se cuidaban con gran interés de que no desaparecieran de las charcas porque les eran indispensables para sus tratamientos.

Posee un singular poder anticoagulante: tienen tres mandíbulas para desgarrar la piel y es muy musculosa, para poder bombear la sangre

Algo tan pequeño como esta especie de anélido, tiene gran fuerza y posee un singular poder anticoagulante: tienen tres mandíbulas para desgarrar la piel y es muy musculosa, para poder bombear la sangre. Además, aporta una sustancia para que esta no coagule y un anestésico. “Desde la Edad Media los monjes fueron destacados importadores de sanguijuelas. Hay documentos que reflejan que los monasterios de Galicia, León y Zamora eran importantes fuentes de ella. Es curioso, pero a veces se aplicaba como penitencia, después de la confesión, ir a una charca a recogerlas”, reseña Arias.

Con todo, poco a poco las sanguijuelas cayeron en desuso y se abandonó progresivamente la repoblación. También la contaminación, la sequía de charcas, la limpieza de los bebederos del ganado de alta montaña –donde solía haber– con cal, contribuyeron a su desaparición. “Todo concitó mi interés y, en 2015, me puse a buscarlas por todos lados. Ríos como el Bedón, Raíces... por los Picos de Europa, en charcas. No hallé ninguna y la última recolectada viva en Asturias es de 1992, de río”, lamenta el profesor. Pero Andrés Arias no pierde la esperanza de que un esfuerzo de muestreo permita dar con alguna o que se pueda recuperar un animal importante tanto para los ecosistemas –“el ganado, en etapas juveniles, si tiene contacto con sanguijuelas fortalece su sistema inmune”–, como por sus aplicaciones médicas, al alza.

“Sería interesante usar la tecnología para criarlas en laboratorio con fines medicinales y para repoblar en zonas que sabíamos que había, más cuando tenemos constancia de la existencia de una subespecie endémica autóctona que probablemente haya tenido gran importancia en la Antigüedad”, concluye.