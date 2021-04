La fuerza de los Jedi se une para dar alimento a los recién nacidos

En la cultura de la Orden Jedi, los místicos caballeros de la luz de la saga “Star Wars”, los padawan son los jóvenes aprendices que comienzan su adiestramiento desde niños para aprender los secretos de la Fuerza y el dominio del sable láser en pos de la justicia y la paz. Protegerlos y cuidarlos es misión de los maestros de la Orden que velan por la seguridad de los nuevos caballeros y su futuro.

Conscientes de este código la Orden 66 de Asturias, una asociación sin ánimo de lucro inspirada y dedicada por completo a “La guerra de las galaxias”, ha comenzado una campaña solidaria en colaboración con el Banco de Alimentos de Asturias, con el objetivo de recaudar fondos para adquirir leche de fórmula para las distintas etapas del lactante y donarla a la organización para que pueda llegar a quienes más lo necesitan.

“Sabemos que a raíz de la pandemia hay muchas familias que están pasando verdaderos apuros económicos. La gente, muy solidaria, da productos al Banco de Alimentos para que se distribuyan, pero nos dimos cuenta de que la leche de bebés no era un artículo muy común para donar. Y claro, los bebés solo pueden tomar biberón. A los críos de 5 ó 6 años, por ejemplo, les puedes dar legumbres, patatas, que es lo que más dona la gente. Pero la leche de bebés es un artículo caro y que no se dona mucho, porque si no tienes niños pequeños en casa no te das cuenta ni de ese gasto ni de esa necesidad. Por todo ello, decidimos organizar una pequeña campaña para recolectar los mayores botes posibles y entregarlos al Banco de Alimentos para que así ellos los distribuyan como vean oportuno”, cuenta Pilar Acebal, la presidenta de la Orden 66 de Asturias.

La organización de fans de ‘Star Wars’, con sede en Gijón, tiene como misión combinar su pasión por la franquicia creada por George Lucas hace más de cuarenta años con llevar a cabo iniciativas por toda Asturias que consigan “traer un poco de alegría y esperanza” a la gente en estos tiempos.

La denominada “Operación Biberón” surgió por una de esas casualidades de la vida y un ojo solidario que enseguida supo ver que se podía ayudar.

Pilar Acebal recuerda que acudió a entregar unos botes de leche de fórmula a la delegación del Banco de Alimentos de Gijón que fueron muy bien recibidos “por el chico que se encontraba allí atendiendo”. “Nos dijo que la gente no trae este tipo de productos y que son caros. Fue entonces cuando se me ocurrió que podríamos organizar esta iniciativa”.

Desde el Banco de Alimentos de Asturias celebran esta campaña solidaria y aseguran que todo surgió de la Orden 66. “Se pusieron en contacto con nosotros, nos contaron qué es lo querían hacer y les dijimos que sí, sin duda. Estamos encantados”, cuenta a este periódico María Velasco, coordinadora de la entidad.

“Para nosotros es un apoyo. Estos son productos que por lo general no suelen ser donados, bien por desconocimiento de la gente o por el precio. Son bastante caros”, recalca. Velasco también afirma que el Banco de Alimentos está viviendo ahora una época de relativa tranquilidad después de un 2020 en el que tuvieron que reforzar la distribución a causa del aumento de la demanda de productos por parte de personas que necesitaban alimentos u otros artículos de primera necesidad.

Los alimentos infantiles son caros y no suelen llegar a los Bancos de Alimentos

La iniciativa solidaria culminará el 4 de mayo, una fecha que se ha convertido en el día de “Star Wars” por el juego de palabras “may the fourth be with you”, que recuerda a la legendaria frase “que la Fuerza te acompañe”. Desde la Orden 66 aclaran que todos aquellos que estén interesados en aportar su granito de arena en ayudar a los bebés más necesitados lo pueden hacer a través de las redes sociales de la organización o donando directamente en los establecimientos que colaboran como puntos de recogida, tanto en Oviedo como en Gijón.

“Viendo como se está poniendo todo con el covid y la situación económica, es necesario ayudar y más siendo para niños pequeños, no sobra nada”, confiesa Alejandro Blanco, encargado de la tienda Endor de Gijón, uno de los puntos oficiales de recogida de esta iniciativa solidaria.

Sith y jedi, antagonistas en la ficción, se unen finalmente para luchar por un bien común y ayudar a aquellas familias con dificultades económicas que necesitan conseguir un alimento tan básico y fundamental, como es la leche para los recién nacidos y bebés asturianos. Solo hay una cosa que decirles: qué la fuerza les acompañe.