Los zumos y batidos son una buena forma de recibir un chute de energía sin necesidad de ingerir elementos muy pesados que puedan echar a perder la dieta. En este extenso mundo de los licuados, hay algunos preparados que no sólo son una fuente de nutrientes y proteínas, sino que ayudan a adelgazar, gracias a su poder diurético y desintoxicante.

La primera de las recetas es una propuesta para las mañanas porque sus ingredientes aportan mucha energía. Para hacerlo, se necesita: una remolacha, dos zanahorias, una manzana, el jugo de un limón y el jugo de una naranja. Los ingredientes que no van en zumo, hay que lavarlos muy bien y licuarlos. Para endulzarlo se puede utilizar un poco de agave. El resultado es una bebida de color rojo (por la remolacha) con muchos nutrientes.

El segundo de los licuados, hay que tomarlo por la noche, antes de ir a dormir. Es un batido detox que ayuda al organismo a quemar la grasa del abdomen. Los ingredientes son: medio vaso de agua, un limón, un pepino, una cucharada de jugo de aloe vera, una cucharada de jengibre rallado y un ramo de perejil. sólo hay que mezclar todos los ingredientes para batirlos y tomar la bebida antes de ir a dormir. La clave es ingerirla por la noche para que el batido haga su trabajo mientras el cuerpo está en descanso.

Si no tienes alguno de los ingredientes (como el jugo de aloe vera) no pasa nada. Si te preocupa el sabor, siempre puedes añadir un poco de canela como endulzante. Si está propuesta no te termina de convencer, te dejamos (en este enlace) otra receta de un batido quemagrasas perfecto para tomar por la noche. (Otra propuesta más: esta con melón).

A la ingesta de estas dos bebidas, hay que sumar, por supuesto, una dieta equilibrada rica en frutas y verduras y hacer ejercicio físico. (Aquí te dejamos algunos ejercicios para perder peso).