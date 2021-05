Adelgazar en plena Navidad no es sencillo. No hay que engañarse. Por delante tenemos cientos de citas en las que los grandes protagonistas van a ser tanto el alcohol como la comida grasienta dulce y copiosa. Por eso es necesario tomar medidas cuánto antes. Los nutricionistas tienen claro cómo puedes adelgazar: incurriendo en lo que se conoce como "déficit calórico". Es decir, la cuenta es muy sencilla: tienes que gastar más calorías de las que ingieres. Da igual si te comes una hamburguesa con patatas. La clave es que luego haga suficiente ejercicio como para quemarla. Si no haces deporte tampoco importa: puedes perder grasa con estos pequeños trucos que hoy te traemos en nuestra sección de Salud.

Una de las claves es, por ejemplo, subir a casa por las escaleras. Cuanto más alto sea el piso en el que vives más ejercicio harás. Y es que andar (y especial subir pisos), son dos de los ejercicios aeróbicos más recomendables. De tal manera que si vives en un cuarto y entras en casa dos o tres veces al día subiendo por las escaleras puedes llegar a restar en tu dieta diaria cientos de calorías (unas 150), que te permitirán excederte por otro lado. (En este artículo te contamos la razón por la que no pierdes peso). De hecho un estudio reciente concluye que el ejercicio de subir a casa por las escaleras es uno de los que más calorías quema y, claro, uno de los más fáciles de incorporar a tu día a día. Y es que no hace falta que te apuntes a un gimnasio y pases diez horas a la semana haciendo ejercicio: tienes que incorporar el ejercicio en tu día a día. ¿Otro truco? Dejar el coche dos calles más allá de tu puesto de trabajo. Pero ojo, que también puedes perder peso trabajando. No hay excusa posible.

Trabajar de pie, también cuenta

Si trabajas de pie en lugar de sentado (lo tienen más fácil para hacerlo por ejemplo los autónomos o los trabajadores por cuenta ajena que quienes se pasan las siete u ocho horas de jornada en una oficina), podrás perder peso de forma fácil, rápida y sin esfuezo. Recuerda que en esta tarea también te ayudará la nutrición. Este es uno de los trucos que recomienda en su canal Miquel Girones, uno de los nutriconistas más seguidos de las redes sociales. Este experto catalán asegura que poner el ordenador en alto y trabajar de pie ayuda a quemar calorías. Casi tantas como subir por las escaleras.

Si pones en marcha cualquiera de estos trucos ya habrás avanzado algo. Estarás restando calorías para que luego al final logres ese déficit tan necesario. Pero ¿cómo contar calorías? Muy fácil: hazte con uno de los nuevos relojes pulsera inteligentes o, si no tienes tanto presupuesto, con una de las aplicaciones que puedes descargar gratis en tu teléfono móvil y que te "chivan" cosas relacionadas con tu salud. Son muy útiles para que así seas consciente de lo que haces y lo que no.