La Organización de consumidores y Usuarios (OCU) ha emitido una alerta a través de su canal digital para informar a los usuarios de que se ha detectado la presencia de la listeria monocytogenes en salmón marinado Royal. "AESAN, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, informa de la presencia de Listeria monocytogenes en salmón ahumado marinado con eneldo fabricado en España".

Tal y como explican, "un control realizado por las autoridades sanitarias andaluzas ha detectado cantidades de Listeria monocytogenes superiores a los límites permitidos en un lote de salmón marinado de la marca Royal. Un recuento elevado de bacterias presenta el consiguiente riesgo de listeriosis si se consume este producto".

Se trata del salmón ahumado marinado con eneldo de la marca Royal.

El lote afectado es el 1098B1-098

Su fecha de caducidad 23/05/2021.

La pregunta que se hacen muchos usuarios es qué hay que hacer en caso de haber adquirido este producto. "Tras conocerse la presencia de Listeria, se ha ordenado la retirada del producto del mercado, con lo que ya no debe estar disponible. Si tienes este producto en tu casa, no lo consumas y acude al punto de venta para devolverlo. Hasta el momento no ha sido notificado ningún caso de listeriosis por consumir el salmón marinado Royal, pero si lo has consumido recientemente y tienes vómitos, dirarrea o fiebre, síntomas compatibles con la listeriosis, acude a tu médico".

Listeria monocytogenes es una bacteria que está detrás de un buen número de infecciones alimentarias. "El principal riesgo de esta bacteria es que es capaz de proliferar incluso a bajas temperaturas en el refrigerador: solo la cocción o la pasteurización de los alimentos consigue eliminarla".