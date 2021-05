Los celadores piden reconocimiento: “La pandemia ha demostrado que somos básicos”

Esta información ha sido realizada por Sandra F. Lombardía, Myriam Mancisidor y Pablo Álvarez.

Empujando las sillas de ruedas, se les ve en todos los vídeos de supervivientes del coronavirus que han logrado salir de la UCI o han recibido el alta definitiva. Figuran también en muchas portadas, empuñando como una pistola el medidor de temperatura en los controles de acceso a hospitales y centros de salud. Y sin embargo...

–Sin embargo, los celadores somos los grandes desconocidos de los hospitales –proclama Francisco Menéndez, secretario general del Sindicato de Celadores y Personal no Sanitario del Principado de Asturias (Sicepa). Y añade este trabajador del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA):

–Realizamos un trabajo que en su mayor parte es asistencial, pero no estamos considerados como personal sanitario. La pandemia ha dado visibilidad a nuestra función y ha mostrado que es una pilar básico del trabajo de los equipos.

Francisco Menéndez quiere poner voz a 1.060 profesionales de la sanidad pública asturiana, a los que hay que sumar a los celadores que trabajan en hospitales concertados y privados. Con un dato adicional: la intensa feminización de un colectivo que lustros atrás estaba configurado de forma mayoritaria por varones a los que solo se presuponía fuerza para mover camillas. En el momento actual, el 65 por ciento de los celadores del Servicio de Salud del Principado (Sespa) son mujeres; y un 35 por ciento, hombres.

Uno de los más veteranos en la región es José Luis Echevarría, jefe de celadores en el Hospital de Cabueñes, que resume así el papel de su colectivo: “Durante la pandemia hubo compañeros con tanta experiencia en quirófano que, si no estaban trabajando, se quedaron en casa, en reserva, para no exponerles al virus. La experiencia en este oficio es insustituible”.

Echevarría empezó a ejercer de celador en los años 80, cuando el oficio se basaba más bien en la fuerza bruta. Sin grúas para elevar a enfermos y con un servicio de cuidados todavía en fase de desarrollo –las enfermeras acababan de lograr su validación universitaria pero se las seguía denominando ATS–, el celador era ese tipo fuerte y ágil que venía corriendo para agarrar a pulso al paciente de turno. “Como bestias. Acabar con lesión de espalda era casi una enfermedad laboral”, bromea el profesional.

Él conoció en Gijón a las primeras mujeres celadoras poco después de sacarse la plaza en 1989. Y recuerda su adaptación con no pocas dificultades. El oficio, al estar tan vinculado a la fuerza bruta y la “vigorosidad” por entonces, no parecía encajar con lo femenino. “Las cosas, por suerte, han cambiado mucho”, reconoce.

La llegada de la pandemia puso del revés las pautas de trabajo. Agustín Sánchez Delgado y Fernando Hevia Blanco son celadores y también auxiliares sanitarios. Ambos ejercen en el Hospital de Avilés, centro concertado con el Sespa, y han pasado estos últimos meses –ya más de un año– en lo que llaman la primera línea de batalla contra el covid. “El 27 de marzo de 2020 entré en la unidad de covid con mucha incertidumbre y respeto a algo desconocido”, explica Sánchez Delgado, trabajador fijo con 34 años de experiencia laboral. Llegó a pasar diez horas ataviado con el incómodo equipo de protección individual (EPI): “Hemos sido las personas que veían los pacientes en las entradas y salidas del hospital, el primer contacto de los enfermos con el hospital, el puente de enlace con las familias. Y seguimos siendo unos grandes desconocidos”.

Agustín Sánchez no pasó el covid. Fernando Hevia, sí: en noviembre. Es eventual en el Hospital de Avilés desde hace diez años y pasó por las cuatro unidades covid que llegaron a habilitarse en el complejo. “En la primera ola todo fue difícil: nos soltaron en una planta con enfermos que tenían un virus del que no se sabía apenas cómo se contagiaba y, en aquella época, los equipos de protección se cotizaban como el oro”, apunta. Esta inicial falta de material de protección provocó varias semanas de protestas en el colectivo. Echevarría, desde Cabueñes, reconoce que “costó hacer entender” esa gestión inicial. Los avilesinos recuerdan también la incertidumbre desde los puestos de control, cuando aún hoy no saben si están tratando con un positivo sin diagnosticar, y reconocen haber sufrido muchos “momentos de estrés”. También lloraron.

El puesto de celador es para muchos la primera puerta de entrada al mundo laboral. Prueba de ello fue la última macrooposición de la categoría en Asturias, celebrada en marzo de 2019, a la que se presentaron más de 15.000 personas. Aprobaron la fase teórica más de 5.000. El proceso selectivo, aún pendiente de resolución definitiva, generó una bolsa de demandantes de empleo que ha permitido rejuvenecer las plantillas de forma notable. “Solo necesitas estudios básicos para presentarte, pero creemos que nuestro trabajo es hoy lo suficientemente específico como para merecer una formación reglada. Teoría para ello hay de sobra, un celador de quirófano no tiene ya nada que ver con un celador de UCI o uno de atención primaria”, argumenta Echevarría.

Sin embargo, ser celador es, a menudo, un trabajo de transición. “Hay gente que empieza a trabajar de esto, que le gusta y sigue con ello, pero un porcentaje importante se mete a celador para entrar al sistema y, luego, completan sus estudios para optar a una promoción interna. Hay gente que se ha sacado Derecho como celador y ahora ocupa un cargo de gestión sanitaria”, señala el responsable.

La falta de esta formación reglada hace que la del celador siga siendo una labor de oficio, como de aprendiz. Pasa con casi todos los trabajos, pero cuando el trabajo implica cuidar de vidas humanas el valor de la experiencia se incrementa. De ahí la idea, consensuada con el Sespa, de dejar durante la pandemia a celadores expertos en casa en vez de reubicarlos en otros servicios. “La gerencia sabía que su experiencia no se podía sustituir por la de un recién llegado. Ese es el nivel de importancia que tienen algunos celadores”, asevera Echevarría, quien explica que un profesional “con callo” se conoce las rutinas del cirujano de turno: cómo coloca la mesa, qué puede decir en alto y qué no, qué cosas puede hacer por su cuenta y cuáles debe consultar primero, cuándo ayudar y cuándo apartarse...

En el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), los celadores han de estar dotados de buenas piernas. “Caminamos entre 12 y 15 kilómetros diarios”, apunta Fernando Valdés, celador encargado de turno y uno de los sanitarios que el año pasado recogió el Premio Princesa de Asturias de la Concordia otorgado a los profesionales de la sanidad que han combatido al covid-19 desde la primera línea.

Dolores Sarasúa, una de las jefas de personal subalterno del HUCA, resalta el trabajo desarrollado por los celadores en el marco de la pandemia. Se visualiza, por ejemplo, en el personal situado en las puertas de los centros sanitarios para recibir a los pacientes y acompañantes: “Toman la temperatura, entregan mascarilla y velan por que se cumpla el protocolo de higiene del hospital”, indica Sarasúa.

Jesús Cernuda recibe a un paciente mayor trasladado al complejo sanitario ovetense desde una residencia: “Nada más ver la cara de un enfermo ya notas si está tranquilo o nervioso o con ansiedad. Nuestra función es aportarles tranquilidad”. De sus 22 años de experiencia puede decir que “siempre he venido contento a trabajar: el contacto con el paciente me gusta”. Recuerda con especial admiración el caso de un enfermo con grandes quemaduras: “Verle las heridas me dolía a mí. Estaba hecho una calamidad y, sin embargo, no se quejaba de nada y hasta trataba de tranquilizarnos a nosotros”.

La avilesina Concepción Vigil lleva 30 años trabajando de celadora. Con su compañera Lara María Coppen desplaza por el HUCA un aparato portátil de rayos X. Vigil se muestra reivindicativa: “Las mujeres nos adaptamos a este trabajo mucho mejor que los hombres. No es solo fuerza, es atender a personas. Eso requiere más técnica que fuerza”.