Miriam Rodríguez: “La peor vacuna es la que no se pone”

Perfil Miriam rodríguez Directora de Aspen Pharmacare La ovetense Miriam Rodríguez dirige el negocio de la multinacional farmacéutica sudafricana Aspen Pharmacare, donde lidera las operaciones para España y Portugal. Tiene experiencia en las áreas de ventas, marketing y gestión de proyectos. Se autodefine como fiel defensora del talento, “sin género ni edad”. Es miembro de la junta directiva de la Federación Asturiana de Empresarias y Directivas (FEDA).

Miriam Rodríguez es una directiva “top”. Y no es una afirmación baladí. Lo es porque la ovetense, directora general de la farmacéutica sudafricana Aspen Pharmacare, acaba de entrar en el “Top 100 Mujeres Líderes de España” en la categoría de alta dirección. Partidaria de liderazgos sin género y “sin generación”, puntualiza. Su compañía produce la vacuna de Johnson and Johnson –la única que es de una sola dosis y conocida comercialmente como la de Janssen– y fabrica material vital para los enfermos que entran por las puertas de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Su mensaje hacia los escépticos es claro: “La mejor vacuna es la que tienes en el brazo, y la peor, la que no te pones”.

En las siguientes líneas la directiva asturiana reflexiona sobre el liderazgo masculino y femenino, sobre el impacto del coronavirus en las farmacéuticas y sobre la evolución de la vacunación.

El reconocimiento y el talento sin género.

“Esto es algo que te da mucha visibilidad”, asegura sobre el reconocimiento que acaba de recibir por ser una de las directivas más influyentes del país. Es la única empresaria asturiana en esa selectísima lista. “Es un orgullo, ya lo fue ser candidata, pero que haya un jurado por detrás que te reconozca es para estar orgullosa”, asegura. El objetivo de esta organización es la de dar visibilidad al talento femenino para construir una sociedad basada en la igualdad de género. Unos ideales que casan a la perfección con los que también defiende a capa y espada Miriam Rodríguez. No cree en las desigualdades por razones de género ni de generación, sostiene. Ella misma mantiene que se ha encontrado con dificultades profesionales por el solo hecho de ser mujer. “Tendemos a pensar que esas cosas no ocurren. Pero sí que pasan. Durante muchos años me he encontrado con que el reconocimiento que yo tenía no era el mismo del que disfrutaban mis compañeros varones. Y eso puede tener dos efectos –sobre la autoestima–: o te empuja a seguir adelante o te fuerza a abandonar”. Casi no habría que añadirlo, pero está claro que en su caso esas dificultades sirvieron de estímulo para luchar con más fuerza. Ahora dirige una empresa que es multicultural, con una enorme variedad de razas y religiones –la compañía tiene su sede en Sudáfrica–, “pero todavía me encuentro que en algunas reuniones yo soy la única mujer”. Las razones de esas desigualdades, ahonda, tienen aún profundas raíces históricas y son el fruto de años y años de falta de concienciación social y de políticas de igualdad. Como producto de todo eso, asegura que “hay unos sesgos inconscientes que tenemos todos, hombres y mujeres, son unas desviaciones de las que no somos conscientes. Tendemos a relacionarnos con personas que son afines a nosotros y, por eso, durante años los hombres solo han promocionado a otros hombres para ocupar los puestos de responsabilidad en las empresas. Aunque eso va cambiando”.

Una mano amiga en las UCI.

Su compañía, Aspen Pharma, fabrica productos anestésicos para las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y, por la demanda, ya vieron que la situación empezaba a complicarse antes de la declaración del estado de alarma. Allá por febrero ya vieron cómo la petición de sus anestésicos, fundamentales para mantener relajada la tráquea de los enfermos de coronavirus, iba para arriba. “Fueron meses muy intensos. Al principio la dedicación del personal a atender esa demanda fue tremenda”, explica, “los hospitales españoles estuvieron a la cabeza de las peticiones de nuestros productos”. La incidencia fue brutal. Ahora, desde hace unas cuantas semanas, han notado cómo las vacunas van doblándole el brazo al virus. “Cada ola la notábamos enseguida en la demanda; esta última, la cuarta, ya no ha sido tan intensa”, asegura. Sobre el debate de las vacunas tiene bien claro dónde posicionarse. Su compañía es fabricante de la de Johnson and Johnson. “Es importante vacunarse para que, primero, mejore la situación sanitaria y la económica”, agrega. También resalta el hito de su industria, la farmacéutica, a la hora de desarrollar varias vacunas en un tiempo récord. “Es algo que nunca antes se había conseguido, desarrollarlas en solo nueve meses es algo insólito. Yo estaba preocupada sobre el tiempo que íbamos a tardar porque era importante hacerlo en un corto espacio de tiempo”, asegura. “Las vacunas son productos biológicos, no son tan sencillos, pero todos nos hemos implicado en el desarrollo y se ha colaborado a un nivel que nunca se había visto. Es para estar tremendamente orgullosos”.

La ventaja de Johnson y las dificultades de la India.

Las diversas plantas que Aspen Pharma tiene repartidas por el mundo –como las de Sudáfrica o la India– son productoras de la vacuna de Johnson and Johnson (conocida popularmente como la de Janssen). “Una parte de ellas se queda en África, pero la mayor parte de la producción se va para Europa y Estados Unidos”, agrega. Sobre el fuerte efecto que la pandemia ha tenido en la población de la India asegura que “es un ejemplo de cómo funciona la propia pandemia. En los países donde la controlamos lo hicimos a base de usar mascarillas y del distanciamiento social”. También destaca el papel de la vacuna que fabrica su compañía. “Su gran ventaja es que es la única de las que hay en el mercado que es de una sola dosis y que se puede gestionar a temperatura ambiente”, pone de relieve.

Asturias, un polo biotecnológico.

Miriam Rodríguez compagina sus responsabilidades en la industria farmacéutica con sus labores como mentora de emprendedores del sector biotecnológico asturiano, al que ve unas grandísimas posibilidades de desarrollo y de recorrido. Lo hace a través del programa BioCEEI, del Centro Europeo de Empresas e Innovación. “Soy asturiana practicante y por eso en mi tiempo libre me encanta apoyar este tipo de iniciativas”, explica. Su labor altruista tiene que ver con evitar que a muchos les ocurra lo mismo que a ella. “Muchos nos tuvimos que ir fuera porque no veíamos la posibilidad de hacer un desarrollo profesional allí, ni siquiera de montar nuestro propio negocio emprendiendo”, explica, “ahora las cosas están cambiando, una de las pocas cosas buenas que ha traído la pandemia es que ha abierto la posibilidad de trabajar en remoto. Y Asturias tiene mucho talento que ahora ya no necesita irse fuera; pueden crear allí iniciativas fantásticas”. De hecho, vistos los proyectos que ha valorado como madrina de empresas emergentes de la biotecnología asegura que es “optimista” con el futuro de la región. “Asturias será una zona relevante en temas de biotecnología”, agrega. Entre los retos que tiene Asturias asegura que el fundamental es el de cerrar la “brecha digital; para cualquiera que esté en un pueblo de Somiedo la conexión debería ser igual que en la avenida de Galicia de Oviedo”. Y agrega el de mejorar las otras comunicaciones, las físicas, para atraer el talento también por carretera o aire. “Si lo que queremos es ser un foco industrial no podemos tener problemas con las comunicaciones, las compañías buscamos reducir costes y si tener una fábrica en Asturias te supone pagar un 20% más por logística pues buscas otra ubicación”, agrega. Ahora, uno de sus últimos proyectos consiste en unos programas de podcast (from dirge to dirge) para poner en valor los retos del liderazgo femenino.