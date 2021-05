Queda un mes largo para el comienzo de la Navidad, una época que es sinónimo de cenas copiosas, comidas abundantes, dulces y excesos. Son muchos los que llevan desde el final del verano con su particular "operación bikini" otoñal para llegar a esas fechas manteniendo la línea y poder coger unos kilos de más sin miedo.

No obstante, el seguir una rutina saludable no es para nada sinónimo de pasar hambre y comer siempre lo mismo (en este enlace te mostramos el batido perfecto para adelgazar y quemar grasa en poco tiempo y de manera efectiva). Además, si eres una persona golosa, no tiene porqué desterrar los postres y otros platos de tu dieta únicamente porqué parezcan que son alimentos prohibidos. Aquí te mostramos un snack bajo en calorías que como explican desde la cuenta giangosfit sirve para mantener la línea, así como para la ganancia muscular. En tan solo cinco minutos podrás preparar este delicioso flan proteico.

¿Cómo se prepara?

1.- Mezcla los huevos con el endulzante en polvo (Stevia) durante 1 minuto. 2.- Agrega la leche desnatada y la esencia de vainilla. Bate dicha mezcla por 1 minuto. 3.- Agrega la mezcla a una taza . 4.- Lleva la taza al microondas durante 2 ó 3 minutos (dependiendo de la potencia del microondas). 5.- Desmolda y disfruta de un postre bajo en calorías.

En este breve espacio de tiempo habrás conseguido elaborar un sencillo plato para sorprender en casa o a tus visitas y además, de una manera saludable.

En nuestra sección de Salud te mostramos diariamente multitud de trucos y recetas para conseguir deshacerte de esos kilos de más y, además, mantener la figura. Hace unos días te hablábamos también de una receta sana y sencilla con la que conseguirás no engordar. Se trata del bizcocho de proteínas, un plato que es bajo en calorías, alto en proteína y no tiene conservantes-.

Como explican desde giangosfit "la preparación es sencilla y toma 5 minutos. Mezcla los huevos, la harina de Avena y la avena en hojuelas junto con la zanahoria y las almendras. Rellena los moldes para horno y lo dejas hornear por 15 minutos a 200 grados". Lo último que tienes que hacer es sentarte y disfrutar de este sano y delicioso alimento.

