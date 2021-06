La lucha por una vida independiente para las personas con diversidad funcional

La filosofía de Vida Independiente es la que él se aplica a sí mismo y a aquellos con quienes trabaja. Se basa, explica, en que toda aquella persona con diversidad funcional pueda desarrollar lo que el propio nombre de la corriente pregona. Una vida digna en la que pueda valerse por sus propios medios. Pero esto requiere que las administraciones públicas pongan todos los recursos necesarios. Para ello, reclama, debe crearse algo que el Principado “ya hace años que prometió”: una Oficina de Vida Independiente. Un proyecto del que aún no se han puesto ni los cimientos.

No es una oficina para discapacitados, ni mucho menos, explica. “Yo siempre estuve al margen de la discapacidad. Y digo discapacidad y no diversidad funcional. No me siento identificado con un colectivo al que se define por sus limitaciones”, sentencia. Pero esto, lamenta, no se entiende. Cambiar los términos, a su juicio, no es un simple asunto nominativo. “Las palabras crean conciencia”, explica. Y esa conciencia, sostiene, no ha cambiado en los últimos años, o no radicalmente, por lo menos en algunas ocasiones. Y eso él lo ha vivido y lo vive en sus propias carnes.

Cuando era niño, relata, “no había nada de información” y los centros educativos etiquetaban a aquellos con diversidad funcional como “personas no válidas” a las que “se iba dirigiendo hacia la exclusión social coaccionando a las familias”.

Cuenta que los centros educativos trataban de derivar a los niños a las primeras de cambio hacia centros de educación especial. Y eso “sigue pasando y no es la solución”. Se trata de un problema de concepto: “La diversidad funcional no es un problema personal, es un problema de toda la sociedad. La sociedad debe aportar los recursos necesarios para que todo el mundo pueda tener una vida independiente”.

“Los alumnos con rasgos diferentes de funcionamiento, cuando abandonan sus centros de enseñanza, deben de disponer de herramientas para manejarse en sociedad y en el campo laboral no verse limitados a trabajos subvencionados. Sólo así podrán empoderarse y estar a salvo de la marginación y de una vida sometida a la dependencia familiar o institucional”, esgrime.

“Pero la realidad es que, hoy por hoy, un porcentaje altísimo de escolares con diversidad funcional abandonan su período de formación con el ciclo de primaria y carecen de herramientas para desenvolverse en sociedad”, sostiene. Y eso es algo que afecta a quienes padecen una parálisis cerebral, un trastorno de espectro autista (TEA) o cualquier otro rasgo diferente. “Las instituciones educativas no pueden seguir en el inmovilismo que les caracteriza y, en plena era de las tecnologías avanzadas, la claridad de ideas, la no discriminación y los recursos materiales y tecnológicos al servicio de todos los alumnos, son componentes imprescindibles del marco de actuación en una sociedad avanzada”, concluye.

Pero el activista, que fue nombrado Asturiano del Mes por LA NUEVA ESPAÑA tras la publicación de su libro “Cordones para zapatillas” en el año 2010, matiza su discurso. Su activismo no es contra los centros de educación especial, que asegura que son positivos y deben existir. Va en contra de un sistema que segrega, casi por vagancia, a quienes tienen una diversidad funcional. Antes de esto, deberían dotar a los centros de los recursos para lograr una vida independiente para todos.