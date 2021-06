Mosquitos: el pequeño gran incordio, y a veces peligro, del verano

Son pequeños; no, pequeñísimos. Rara vez superan los 15 milímetros. Pero pueden provocar una “avería” considerable a una persona en su piel, y en ocasiones en determinados países transmitir enfermedades como la malaria, la fiebre amarilla, el dengue, el zika... Como poco, son capaces de estropear, por ejemplo, una agradable cena a la luz de la luna o una noche de lectura al aire libre bajo el cielo estrellado. A la vuelta de la esquina está el verano y con él llegan los temidos mosquitos, un incordio para todos y un gran problema para sus víctimas, a las que suelen seleccionar: no es raro que en un mismo grupo una persona acabe con el cuerpo lleno de picaduras y otra, sin haberse enterado de la presencia del insecto.

“En general, eligen a quien les conviene en cada momento, es decir, a los sujetos a los que les resulta más fácil picar del grupo entre el que están volando. Y, aunque es cierto que en un momento determinado un 15-20 por ciento de la población puede ser más atractiva para los mosquitos, por ejemplo, por el tipo de metabolismo o la composición química de la piel o las sustancias que segregamos, lo cierto es que factores como el grupo sanguíneo influyen poco (algo más quizás en el caso del grupo 0). En todo caso estas preferencias cambian con el tiempo. Así que, en cada momento, van a lo más fácil para su interés, ya que la hembra, que es la única que pica, debe hacerlo cada 24 horas para alimentarse y producir huevos. Para ello, detectan especialmente bien el CO2 que emitimos al respirar”, explica el epidemiólogo Pedro Arcos, quien los conoce bien, pues en la Universidad de Oviedo dirige de la Unidad de Investigación en Emergencias y Desastres y realizó con su equipo hace un par de años un modelo matemático y un software para calcular el riesgo territorial en España de que aparezcan enfermedades transmitidas por sus picaduras.

Este programa, llamado Epi-Vector, analiza hasta 25 variables (población, temperatura, humedad relativa, altitud, grado de forestación...) en cada región y proporciona una estimación del riesgo en cada unidad geográfica y poblacional como provincias o comunidades autónomas.

Según este programa, Asturias está en un nivel de riesgo medio, no tan alto como existe en el delta del Ebro, la costa mediterránea o el Sur de España. “Hay más riesgo siempre en las zonas templadas, con un índice de humedad relativa alto, ya que temperatura y humedad favorecen el metabolismo del mosquito y su vida media”, explica el especialista. “Con el cambio climático, Asturias está teniendo condiciones más idóneas para los mosquitos, ya que han subido algo las temperaturas mínimas y hay más precipitaciones”.

Con todo, en el Principado hay suerte, pues no se han detectado hasta ahora casos de transmisión autóctona, es decir, no importada, de enfermedades vírales que generan los mosquitos como la fiebre amarilla, el dengue o el zika. “Para que haya casos autóctonos debemos tener enfermos y un mosquito adecuado que pique al enfermo y luego lo transmita a una persona sana”, indica Arcos. “Sería cuando se dieran esas circunstancias, que no se dan por el momento en Asturias, cuando una picadura podría tener consecuencias. Si no, solo hay que tomárselo como una pequeña agresión latosa e incómoda”, sostiene el especialista.

Aunque hay otros insectos voladores, aparte de los mosquitos, que provocan picaduras, este es el más importante para la salud pública en muchos países y hay que tenerlo en cuenta porque es muy abundante. De hecho, hay un total de 39 géneros y 135 subgéneros reconocidos, con algo más de 3.500 especies, a las que se suman nuevas. En Asturias, los géneros culex y aedes son los más comunes.

¿Y sus víctimas? Pues lo dicho, aquellas que se lo pongan fácil al bicho. Las hembras del mosquito buscan cualquier mamífero al que chupar la sangre. Como no ven bien, detectan a sus víctimas a través del movimiento: así que si alguien destaca en un grupo de personas por moverse más, a él irán. También se guían por la temperatura de la piel y la composición del sudor. Detectan especialmente bien el nivel de CO2 que emitimos al respirar. Pican especialmente al amanecer y al anochecer, en los cambios de luz. “Van a lo que les atrae. No es que alguien perfumado tenga más riesgo, sino que la cuestión es que les guste ese olor, como les pasa a los humanos”, apunta Pedro Arcos. Y, para ser más eficaces picando –su aparato picador es pequeño y frágil–, buscan las pieles cuyos vasos sanguíneos estén cerca de la superficie para no tener que perforar mucho.

Todas estas condiciones sirven para elegir a su víctima, a la que no le queda otra que aguantarse o echar mano a los productos que hay –cada vez más– en el mercado para repeler al insecto. “No pasa nada grave por que te piquen. Todo lo más una pequeña roncha local que desaparece sola. ¿Rascar? Mejor aguantarse. Si lo haces, únicamente te quedará la piel marcada por el efecto”, tranquiliza Arcos.

Cosas útiles: cubrirse bien la piel con ropa larga a determinadas horas o usar los repelentes, de los que hay varios tipos. El más común, el que lleva el llamado DEET (N,N-Dietil-meta-toluamida), cuya eficacia va en función de la concentración de tal componente. “Se puede complicar una picadura si alguien es alérgico; si no, no hay por qué preocuparse”, concluye el epidemiólogo asturiano. Palabra de experto.