Noticias sobre la revolución en los tratamientos de la psoriasis

–“En la peluquería del barrio me han dicho que no vuelva... ¡Qué vergüenza he pasado! Me he sentido humillada”.

–“Pues yo he ido a un spa y, aparte de sentirme observada, me han invitado a que no vuelva por si les podía contagiar”.

–“Estoy opositando para el Ejército y me han dicho que si tengo esto en la piel es muy posible que no pase las pruebas físicas. Acudiré a un médico privado para que no quede reflejado en mi historial”.

–“No me atrevo a que mi pareja me vea desnuda”.

–“Estoy harto de acudir al médico para que me dé pomadas que no me valen para nada”.

–“La verdad es que esto me genera mucha ansiedad. Estoy casi siempre triste y me ha dado por beber y fumar demasiado... Total, el médico me ha dicho que no tiene solución”.

Todas estas afirmaciones les son familiares al millón de pacientes en España que padecen psoriasis. La psoriasis se considera una enfermedad inflamatoria crónica multisistémica en la que el principal órgano afectado, aunque no el único, es la piel. Se caracteriza por placas rojas y descamativas, que pueden afectar a cualquier parte del cuerpo, aunque la forma clásica es codos, rodillas y cuero cabelludo. Puede debutar en cualquier momento de la vida: desde el nacimiento hasta las edades más avanzadas.

La presencia frecuente de comorbilidades tanto físicas como psíquicas es algo que debe tenerse muy en consideración en el manejo del paciente con Psoriasis. La presencia de comorbilidades de salud mental como la ansiedad, la depresión y la ideación y el comportamiento suicida son frecuentes en pacientes con psoriasis, en particular en los casos con las formas más graves. La relación entre trastornos psiquiátricos y psoriasis es bidireccional, y pueden existir mecanismos patogénicos comunes. La comorbilidad metabólica, incluyendo obesidad, diabetes mellitus, dislipidemia e hígado graso no alcohólico, pero también alcohólico, ocurre de forma frecuente en los pacientes con psoriasis, en particular en las formas más graves. La asociación tiene que ver tanto con un nexo genético común, la participación de la inflamación en el desarrollo de resistencia periférica a la insulina, como con hábitos poco saludables demostrados en los pacientes con psoriasis debidos a esa estigmatización socio-laboral de la que hablábamos al principio

Por lo tanto, la psoriasis debe ser reconocida como una enfermedad, no sólo cutánea, sino sistémica, con un importante impacto en la calidad de vida del paciente.

Los pacientes con psoriasis y artropatía psoriásica (casi un tercio de los pacientes con psoriasis) presentan, en asociación a la propia enfermedad inflamatoria, un incremento discreto de riesgo de determinadas variantes de cáncer, fundamentalmente cutáneos y linfoma.

Pero hay que ser positivos. En la última década, ha habido una auténtica revolución en el tratamiento de la psoriasis. Tenemos muchos fármacos y muy eficaces, que nos permiten alcanzar respuestas antes inimaginables. Cuando un paciente acude a mi consulta, puedo decirle casi con seguridad que le vamos a mejorar y, con alta probabilidad, hacer que se olvide de la enfermedad. Eso ha sido posible gracias a la terapia biológica. Sin embargo, el impacto económico de las nuevas terapias biológicas ha favorecido la inclusión de actores no clínicos, como farmacéuticos hospitalarios, gestores y pagadores, como elementos clave en la toma de decisiones. La introducción de los biosimilares (marca blanca o genéricos para entendernos) supone la oportunidad de ampliar el acceso e incrementar la eficiencia de las terapias biológicas, ya que son mucho más baratos. La incorporación de los biosimilares en primera línea terapéutica en general ha conllevado el criterio de coste absoluto como parámetro fundamental de priorización, lo que puede introducir importantes diferencias por áreas de gestión sanitaria y desequilibrios en la equidad, situaciones con las que no estamos de acuerdo.

El objetivo terapéutico idóneo/óptimo en cualquier forma de psoriasis es la remisión completa, definida por la ausencia de cualquier manifestación clínica de la enfermedad, y eso lo conseguimos más fácilmente con los biológicos de última generación . Diversos estudios han puesto de manifiesto diferencias significativas en el impacto en la calidad de vida, los síntomas y en el impacto psicosocial de la psoriasis incluso entre la respuesta casi completa y la completa. Hay que señalar, que, debido a los avances en las últimas terapias biológicas, este objetivo es posible en una gran mayoría de pacientes. El paciente no debe conformarse con mejorías parciales, y su médico tampoco.

El mantenimiento de la respuesta requiere generalmente terapia continua en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, en aquellos en los que se mantenga de forma prolongada una respuesta óptima, se puede valorar de forma individualizada y consensuada con el paciente la suspensión transitoria del fármaco, las denominadas “vacaciones terapéuticas”. Aunque no podamos hablar de curación, está situación de ausencia temporal de enfermedad sin tratamiento se acerca mucho a ello.

Por último señalar, cómo no, que la llegada de la pandemia de covid-19 ha supuesto un cambio en las rutinas de la mayoría de consultas médicas, incluyendo aquellas en las que se atienden a enfermos crónicos de psoriasis. Aunque esta situación puede ser una oportunidad para el desarrollo y adecuada ponderación de estrategias complementarias –como la telemedicina–, en el cribado, manejo y control de los pacientes con psoriasis también representa una limitación en la evaluación objetiva para el seguimiento de los pacientes. En nuestro caso, en el área de Mieres, hemos preferido mantener la presencialidad durante toda la pandemia. Del miedo inicial a qué pasaría con nuestros pacientes con tratamientos sistémicos se ha pasado a la tranquilidad, al ver que su pronóstico no empeora ni el tratamiento de la psoriasis les hace más susceptibles a la infección.

En resumen, la psoriasis aún no tiene cura, estamos cada vez más cerca, pero ni el médico ni el paciente deben conformarse con ligeras mejorías. La ciencia avanza y ya disponemos de fármacos suficientes para ayudar a que los pacientes con psoriasis tengan una vida normal. A ese indulto sí me sumo.