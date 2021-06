Uno de los retos que se fija todo el mundo de cara al verano es ponernos en forma y quitarnos esos indeseables kilos de más cogidos tras las navidades y en los primeros meses del año. El abdomen es una de las zonas que más sufren los excesos. Si quieres lograr un vientre plano y tonificado, pon en práctica los ejercicios que te mostramos a continuación. Con que hagas uno de ellos (o los tres) todos los días antes de irte a dormir comenzará s anotar resultados en poco tiempo.

Plancha abdominal

Uno de los ejercicios más eficaces para endurecer el abdomen son las planchas abdominales. Es un ejercicio muy sencillo de hacer en casa y con el que activarás toda tu musculatura.

Para realizar la plancha abdominal perfecta, túmbate boca abajo y apóyate sobre los antebrazos, formando una línea recta con el cuerpo. Los codos deben estar en línea recta con los hombros. Mira al suelo para mantener alineada la zona cervical y mantén esta posición durante 15 segundos. Muy importante: durante el ejercicio inhala y exhala profundamente.

Plancha superman

Colocados en posición de plancha, levantamos de forma simultánea un brazo y su pierna contraria. El cuerpo debe quedar equilibrado sobre dos puntos de apoyo, manteniendo tensionado el abdomen.

El gato

Nos colocamos a cuatro patas colocando los brazos paralelos entre sí, al igual que las piernas. Con la espalda recta, mantén las rodillas y manos firmes y ancladas al suelo. Ahora arquea tu espalda, como un gato que eriza su columna cuando ve un peligro. Procura mantener los abdominales en tensión. Aguanta unos segundos y vuelve a la posición inicial. Realiza tandas de diez.

Con un papel y un boli también se puede adelgazar. Sí, aunque parezca mentira estas dos herramientas pueden ser más que útiles si lo que te has propuesto al empezar este año es bajar de peso casi sin esfuerzo o al menos sin ninguna dieta milagro. Simplemente llevando una vida más sana. Y es que tener anotado todos los días (en esto hay que ser muy estricto: tiene que ser todos los días porque sino te concederás demasiados "periodos de gracia"), los pasos que has caminado y que te dice todas las noches la aplicación de salud de tu teléfono móvil (casi todas tienen una el caso es que tienes que saber buscarlas), te va a mejorar la vida en muchos sentidos. Si haces más de 10.0000 pasos cada jornada vas a empezar a adelgazar. Y si te impones como "reto" apuntar todas las noches el resultado de tu actividad física vas a ser más consciente de lo bien (o mal) que lo has hecho y vas a poder rectificar a tiempo.