Es una gran fuente de proteínas, tiene minerales, omega 3, grasas saludables, aporta hierro y calcio y además no deja tóxicos en el cuerpo. Este superalimento no es otro que el tofu. Esta “cuajada de soja” es la mejor alternativa para quienes quieren reducir su consumo de carne. Además de todas sus propiedades beneficiosas para el cuerpo no engorda y se puede hacer de muchas maneras.

Las bondades del tofu son muchas. Además de ser un buen sustituto de la carne cuya digestión es mucho más llevadera, es recomendable para las personas que tienen el colesterol alto.

Según la Encuesta Nacional de Ingesta Dietética (ENIDE, 2011), el 1,5% de la población española sigue una dieta sin carne ni pescado. Esto representaría unas 700.000 personas ovolactovegetarianas en España. El tofu es una buena alternativa para ellos. [Ocho trucos para llevar una vida vegana saludable]

Unos 110 gramos de tofu aportan 10 gramos de proteínas, así como una buena dosis de calcio y hierro. El tofu es un queso vegetal de origen japonés que se logra al procesar los granos de soja, que contiene niveles de proteínas, fibras vegetales, vitaminas, minerales, isoflavonas y lípidos.

Cómo cocinar tofu

Este alimento se presta a hacerla de muchas maneras, aunque parezca que es imposible. Se puede hacer al horno, salteado o con alguna sopa de inspiración asiática.

Una forma muy fácil y rápida de prepararlo es como salsa de soja. Solo hay que macerar en salsa de soja los taquitos de tofu durante una media hora y después hacerlo a la plancha.

Aquí te dejamos otra receta:

Brochetas de tofu con verduras a la parrilla

Ingredientes para 2 personas: 200 g de tofu, 1 calabacín, champiñones pequeños, 2 cucharadas de salsa de soja, 1/2 cucharadita de zumo de limón, 1/2 cucharadita de salsa Worcestershire, ajo granulado, pimienta negra, sal, aceite de oliva virgen extra.

Cómo prepararlo:

Escurre el tofu, apretándolo bien contra el papel de cocina. Lava los champiñones y el calabacín y corta éste último en rodajas. Corta el tofu en taquitos cuadrados no muy finos. Ahora sólo falta humedecer las brochetas y pinchar los ingredientes de manera intercalada.

Pon a calentar la parrilla con un poco de aceite de oliva y cuando esté bien caliente cocina las brochetas por cada lado. Mientras esperas que la plancha o la parrilla coja temperatura, prepara en un bol la salsa de soja con la salsa Worcestershire, el zumo de limón, ajo granulado, pimienta y sal al gusto. Utiliza la salsa para pintar las brochetas mientras éstas se hacen y retíralas del fuego cuando lleguen al punto deseado. [Puedes consultar más recetas con tofu aquí[