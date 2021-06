Seguro que de cara al verano te has puesto de objetivo adelgazar o bajar esos kilos que seguramente sientes que te sobran y que te acomplejan. Pero puede que aún no lo hayas conseguido. Perder peso no es tan fácil como parece. Y menos si no sabes cómo hacerlo. Los nutricionistas aseguran que sólo hay una forma de conseguir tu objetivo: lograr caer en un déficit calórico. Es decir: gastar más calorías de las que metes en tu cuerpo. ¿Significa eso que tienes que dejar de comer ciertas cosas como por ejemplo el chocolate? No, más bien al contrario. Tienes que comer de todo.

Uno de los expertos en nutrición más seguidos en redes sociales y que cuenta con más influencia en internet, Carlos Ríos, apuesta por mantener una dieta en comida real, aquella que no está compuesta por ultraprocesados: los alimentos que elabora la industria alimentaria y que son menos sanos y (normalmente) contienen más grasas y azucares. En este sentido se parte de la base de que todo lo que sea natural no engorda. O al menos no lo hace tanto como lo podría hacer un bollo industrial o, por ejemplo, una gran palmera de chocolate.

Pero eso no quiere decir que tengas que renunciar al dulce. De hecho el cacao del 70 o del 80 por ciento de pureza es un dulce que te puedes permitir incluso una vez cada dos días si quieres perder peso. De hecho cada vez más gente se está aficionando (basta con ver las campañas publicitarias de las diferentes marcas), a comprar este tipo de producto. Y es que por mucho que quieras bajar siempre vas a necesitar un número de calorías para vivir y para no tener ningún tipo de enfermedad. Y es que recuerda que lo más importante es que tu salud no se resienta. Ten en cuenta que los cambios los vas a notar a largo plazo por lo que si empiezas una dieta demasiado estricta no vas a conseguir mantenerla en el tiempo. Por eso también es necesario comer chocolate. Y fruta, la golosina de la naturaleza.

Y es que tienes que huir de falsos mitos. No es cierto que la fruta tenga demasiado azúcar y de noche no la puedas comer. Más bien al contrario. Cuanto más sana sea la dieta, mejor. De momento puedes ir tomando "microacciones" para perder peso como ir andando a trabajar, cambiar los dulces por un chocolate del 70 por ciento (o más de pureza), empezar a seguir paginas que recomienden comida real o beber cada vez más agua y cada vez menos refrescos azucarados.