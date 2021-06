En muchas ocasiones a la hora de perder peso y adelgazar pensamos sólo en lo que comemos y no en lo que bebemos. Por eso es importante que tengas en cuenta tu objetivo de llevar una vida más sana también cuando sales a tomar algo o cuando desayunas o paras a media mañana para tomar algo en medio de la jornada laboral. El verano ya ha comenzando y son muchos los que tratan de apurar la operación bikini para llegar de la forma más saludable a las vacaciones.

A la hora de adelgazar no existe ningún remedio milagrosos ni "aceleradores" para conseguir un cuerpo delgado y en forma de una manera rápida. Sin embargo, sí que hay recomendaciones para conseguir resultados reales en poco tiempo y sin cometer errores. Por ello, los nutricionistas coinciden en que el mejor remedio para quemar grasa es mantener el déficit calórico. Es decir: gastar más calorías de las que consumes.

¿Cómo lo puedes lograr? Con ejercicio. Si ya caminas más de 15.000 pasos al día (es lo recomendado ya no sólo para perder peso sino también para estar saludable por la Organización Mundial de la Salud), sólo te queda modificar poco a poco tu alimentación. ¿Qué puedes comer en lugar de la carne que te da mucha energía pero también te aporta calorías? El pescado es la solución. Los nutricionistas aseguran que se les presta poca atención a los pescados a pesar de lo necesarios que son en nuestra dieta. En este sentido todos los especialistas aseguran que tienes que comer pescado tres veces por semana. Como mínimo. No sólo para adelgazar, también para perder peso. Además el pescado es, lo aseguran los propios cocineros, un alimento que no tiene porqué ser difícil de preparar. Existen multitud de recetas que puedes hacer sin ser un experto en los fogones. El caso es (como en casi todo lo relacionado con la gastronomía) en probar y en perderle el miedo tanto a la cocina en general como al pescado en particular.

Hidratarse en verano es muy importante. Lo más recomendable es beber agua, pero hay otras opciones refrescantes que no sólo no engordan, sino que pueden ayuda a quemar grasa y reducir el hinchazón abdominal. La clave está la unión de tres ingredientes: agua, limón y jengibre.

El limón es uno de los “remedios naturales” más conocidos para favorecer la pérdida de peso. Su alto contenido en vitamina C lo convierte en un antioxidante muy eficaz que ayuda a depurar los excesos del cuerpo, combate la retención de líquidos, desintoxica el organismo y reduce el hinchazón de barriga.

Por otro lado, el jengibre también favorece la pérdida de peso. Mejora las funciones digestivas pero también tiene un efecto termogénico que ayuda a activar el metabolismo. Esto lo convierte en un potente quemagrasa.