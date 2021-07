Llevan tiempo insistiendo en que es un falso mito aquello de que el desayuno es la comida más importante del día. Dicen que no hay nada más lejos de la realidad y que ese es uno de los bulos más extendidos del mundo de la alimentación del que hay que huir. Los especialistas en nutrición llaman a empezar a preocuparse por lo que comes durante todo el día y no sólo a primera hora. "Lo importante es la suma", matizan. De nada sirve que desayunes muy bien si luego a media mañana abusas de los ultraprocesados y las golosinas y ganas grasas innecesarias.

Todo esto no quita para que tengas que dejar de prestarle importancia al desayuno. Es una comida fundamental en un sentido: tiene que ser saciante para que así dejes de pensar en picar a media mañana. El objetivo siempre debe ser comer algo que te llene y que te aporte toda la energía con la que empezar el día de una forma sana y saludable.

En este sentido ¿qué debe de incluir esa primera comida del día? Lo fundamental es que tenga nutrientes necesarios para tu cuerpo. Es decir: comida real. Alimentos primarios y sin procesar que van a ser "quemados" a lo largo de toda la jornada. Como muestra hoy te proponemos que estudies la propuesta que hacen desde la página de Realfooding, los encargados de impulsar un movimiento del que cada vez habla más gente y que quiere ganar en salud a través de la alimentación. Y es que tanto el desayuno como la comida o la cena son momentos en los que lo más importante no es perder peso o adelgazar: es hacerlo para garantizar una buena salud de hierro y para garantizar que en ningún momento caes en las tan extendidas enfermedades relacionadas con una mala alimentación.

El nutricionista Carlos Ríos, que acaba de publicar en libro con sus mejores consejos para la alimentación sana, asegura que en un desayuno ideal tienes que meter vitaminas, minerales, antioxidantes, fitoquímicos, fibra y "mucho más". Pero todo basado en una alimentación real con huevos, café frutos secos y fruta (la fruta es fundamental, puedes dejarla preparada el día antes y así sólo te llevará unos segundos comer bien y de forma saludable).

"El colacao con cereales tiene mucho azúcar y harina refinada, eso no es comida, son ultraprocesados", señala Ríos haciendo hincapié en que a la industria alimentaria "le encanta hacer comparaciones con las calorías pero no hay que comer de todo". La calidad de lo que comes es fundamental para tu salud", sentencia este joven muy conocido en redes sociales.