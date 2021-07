Perder peso no es solo hacer deporte y cuidar la alimentación. Con un papel y un boli también se puede adelgazar. Sí, aunque parezca mentira estas dos herramientas pueden ser más que útiles si lo que te has propuesto al empezar este año es bajar de peso casi sin esfuerzo o al menos sin ninguna dieta milagro. Simplemente llevando una vida más sana. Y es que tener anotado todos los días (en esto hay que ser muy estricto: tiene que ser todos los días porque sino te concederás demasiados "periodos de gracia"), los pasos que has caminado y que te dice todas las noches la aplicación de salud de tu teléfono móvil (casi todas tienen una el caso es que tienes que saber buscarlas), te va a mejorar la vida en muchos sentidos. Si haces más de 10.0000 pasos cada jornada vas a empezar a adelgazar. Y si te impones como "reto" apuntar todas las noches el resultado de tu actividad física vas a ser más consciente de lo bien (o mal) que lo has hecho y vas a poder rectificar a tiempo.

Pero ¿cómo están los nutricionistas tan seguros de que haciendo unos 10.000 o incluso 15.000 pasos al día vas a perder peso? Pues por varias razones. La primera de ellas es que caminando se quema mucha grasa y se consumen muchas calorías. El mecanismo del cuerpo no podría ser más sencillo. Sólo se adelgaza si tienes un déficit calórico. Esto es: da igual lo que leas por internet sólo perderás peso si consumes más calorías de las que metes en el cuerpo. Por eso moverse es tan importante. Ahora bien: para moverte no es necesario que te vayas al gimnasio todos los días durante cinco horas. (Lee aquí el pan que debes comer para perder peso sin esfuerzo).

Más bien al contrario. En este artículo te contamos hace tiempo (si pinchas en el enlace lo vas a poder leer) cinco hábitos que podías cambiar en tu día a día y que te iban a mejorar la vida en el campo de la salud. ¿Cómo? Haciendo que te muevas más. Si vas a trabajar en coche intenta dejar el vehículo varias manzanas antes de tu oficina.

Si llegas a casa a las ocho de la tarde no te tires en el sofá, da un par de vueltas a la manzana. Cualquier excusa es buena para ir sumando pasos. Si ves que no encuentras ninguna espera a leer este otro artículo en el que te mostramos el secreto italiano para perder peso.

Los médicos y los nutricionistas insisten en que para garantizar que nuestro cerebro y nuestro cuerpo funcionan correctamente tenemos que dormir durante, como poco, siete horas al día. Da igual de dónde saques el tiempo pero tienes que darle al descanso nocturno la importancia que se merece. Si no estás descansado no vas a poder afrontar los retos del día a día. Y ahí está la primera clave de porqué dormir adelgaza.

Si no duermes y descansas las horas que necesitas cada día (entre siete y ocho horas para un adulto medio), no podrás hacer ejercicio y tu cuerpo, además, necesitará una “energía extra” que sólo conseguirá si abusas de las calorías y de los ultraprocesados: los alimentos más dañinos tanto para tu salud como para tu objetivo de perder peso. Si estás cansado ni vas al gimnasio ni sales a correr ni tan siquiera caminas los pasos que tienes que dar cada día para estar saludable. Además la falta de sueño puede alterar tu carácter e incluso afectar en tu relación con los demás.