Seguro que eres de los que llega tarde a la "operación bikini" y adelgazar. Todavía hay tiempo. Al menos si haces los ejercicios adecuados. En los últimos mes se ha puesto más que de moda en muchos gimnasios de toda España un deporte que a buen seguro te va a recordar un juego de la infancia: se trata del salto a la comba. Algo tan sencillo como eso puede suponer una más que importante pérdida de calorías. ¿La razón? Saltando vas a conseguir que tu corazón y por tanto tu metabolismo se aceleren.

Es un ejercicio que no necesitas ir al gimnasio para hacer. Lo puedes hacer en casa pero siempre debes tener en cuenta que tienes que hacerlo en un espacio diáfano (sobre todo si no tienes práctica y corres el riesgo de caídas), y durante varios minutos seguidos. Tampoco es necesario que empieces haciendo media hora. En esto (como en las carreras o en el simple paseo o en todo tipo de deportes) lo más importante de todo es que empieces poco a poco de tal manera que sea sencillo. Si el ejercicio te supone un gran sacrificio vas a acabar dejándolo de hacer y no vas a tener ganas de continuar.

Pero recuerda que no sólo de Deporte vive el hombre. A la hora de perder peso y adelgazar también es importante que te fijes en otra cosa: lo que comes y lo que bebes. Y es que en verano es más fácil que comas bien y que por lo tanto pierdas los kilos que te sobran.

En este sentido es más que importante que te sumes a la moda de la comida real. Fruta, verdura o carne, pero todo elementos que no sean ultraprocesados. Todo ello te ayudará no sólo a bajar de peso quitándote lo que te sobra. También va a ayudar de una manera importante a que estés más saludable.

Y es que al final el objetivo último no es, o al menos no debe ser, el de perder peso sino el de estar más saludable. La bajada de kilos también es sinónimo de salud, no sólo de estética. Manteniendo el peso adecuado vas a conseguir una importante reducción de las probabilidades de padecer una enfermedad relacionada con la obesidad. Esperamos que todos nuestros consejos te hagan llevar una vida más sana y saludable.

No obstante, a la hora de comenzar una rutina saludable hay un único alimento que debes quitar de tu alimentación parta poder conseguir resultados óptimos. Se trata del azúcar. Desterrando este producto de tu dieta conseguirás perder hasta cinco kilos en un solo mes. ¿Qué alimentos son los principales que debes eliminar? Bebidas azucaradas, bollería, productos industriales. Cuidar la alimentación en las comidas más importantes del día como el desayuno se traduce en resultados sorprendentes a corto plazo.

El comer sano no es sinónimo de ingerir solo ensaladas de lechuga y tomate ni pasar hambre a todas horas (en este enlace te hablábamos del alimento del que debes consumir cuatro cucharadas al día para perder peso sin esfuerzo). Existen multitud de alimentos bajos en calorías que son un aliado fundamental para sobrellevar la dieta y emplear como snack entre comidas (en este enlace te mostramos seis alimentos casi sin calorías con los que podrás adelgazar sin pasar hambre).

También es muy importante tener claro que hay que olvidarse del alcohol. Este tipo de bebidas son junto como los refrescos las que más engordan, además que pueden conllevar problemas para la salud. La cerveza, aunque no lo creas, es la que menos engordan y los cócteles o combinados los que más. También es fundamental alejarse de esos "placeres" para muchos como la bollería, las palmeras de chocolate y otros dulces que por muy sabrosos que sean, solo harán que ganemos kilos.