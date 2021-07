Es muy probable que estos días te hayas mirado al espejo y hayas pensado que tienes que perder peso. Bueno, seguro que más bien has pensado que debes perder grasa porque eso es lo que te sobra. Pues tenemos una buena noticia: tu reto es asumible si sabes cómo afrontarlo. Vamos a dejar, lo primero de todo, una cosa clara: no se puede perder peso si no te conciencias de que debes moverte más y cambiar tu alimentación. Por ejemplo en este artículo te contamos en su día cómo puedes empezar a hacer más ejercicio en tu día a día y en este otro las cosas que bajo ninguna circunstancia debes comer (o beber) si lo que quieres es perder peso. Pero hoy vamos con algo más general. Estos son, según el nutricionista Miquel Girones, los cinco mandamientos que debes seguir para perder peso y grasa de forma eficaz.

Gastar más calorías de las que ingieres

Parece de lógica pero muchas veces no lo tenemos claro. Haciendo una alimentación sana y equilibrada vamos a conseguir muy buenos resultados. Es más que importante saber lo que comemos. ¿Sabes lo que sería una buena idea? Que te pasaras a la denominada "comida real", menos calórica y más sana. En este artículo te contamos qué es y cómo puedes diferenciar estos artículos de los malvados ultraprocesados.

Haz un entrenamiento de fuerza tres veces por semana (como poco)

Muchas veces pensamos que se puede perder peso (y grasa) con un simple ejercicio aeróbico. Pero eso no es del todo cierto. Debes combinar entrenamiento de fuerza y de resistencia. En este artículo te contamos una tabla de ejercicios muy útil para que puedas adelgazar con sólo 28 minutos de entrenamiento en tu propia casa sin ir al gimnasio.

"Un poco de cardio (pero no mucho)"

También es necesario salir a correr o andar en bicicleta pero eso no es lo fundamental. No olvides que no es bueno para adelgazar someter a tu cuerpo a un ejercicio ecesivo.

Calidad de sueño

Lo hemos hablado muchas veces: tan importante como hacer ejercicio y cambiar de dieta es descansar. Sí, has leído bien, es fundamental dormir bien (unas 7 u 8 horas) todos los días. Sin excusas. Otras cosas pueden esperar.

Constancia

Es fundamental que seas constante. Perder peso no puede ser un reto que te pongas en verano y del que pases en invierno. El cambio tanto en tu modo de vida como en el ejercicio que haces habitualmente como en lo que comes tiene que ser un verdadero cambio de vida. Tienes que empezar a pensar que lo realmente importante no es que estés más delgado: hay que aprovechar también para estar más sano.

Paciencia

Sí, la paciencia es más que importante. Si llevas tiempo intentándolo y no lo has conseguido quizá es porque has tirado la toalla demasiado pronto. No lo vuelvas a hacer: marca una meta asumible porque sino dejarás el entrenamiento antes de tiempo y sin ningún resultado.

Y, sobre todo, busca información real. ¿Sabías que beber agua y dejar el alcohol ayuda a adelgazar?