El pilates se fusiona con el "fitness" y el ballet y triunfa entre los jóvenes asturianos: "El cuerpo me queda súper tranquilo”

El pilates, como la energía, ni se crea ni se destruye; se transforma. Esta disciplina, conocida por sus beneficios para la salud, ya no es lo que era. En centros como el de Sofía Buylla, situado en Oviedo, los ejercicios clásicos se fusionan con movimientos de fitness y ballet para dar paso a una nueva modalidad. El resultado es una actividad muy completa para cuerpo y mente: “Se define, se adelgaza y se trabaja de forma preventiva para no desarrollar patologías”.

“Fitmach” (la suma de fitness y “machine”, máquina en inglés) es el nombre con el que ha bautizado Buylla a esta combinación de ejercicios que están de moda en toda España, aunque con diferentes nombres. En su centro de pilates hay lista de espera para probar este método. ¿En qué consiste exactamente? “Trabajamos las bases de pilates sin dejar de lado el fitness para conseguir el mejor resultado posible”, explica. En otras palabras: se hace hincapié en la corrección postural y el fortalecimiento de la musculatura interna –esencia del pilates– y se combina con sentadillas, planchas, posturas de ballet o pequeños intervalos de trabajo cardiovascular. Esta disciplina mundial se convierte así en una forma sana e innovadora de conseguir un condicionamiento físico muy completo.

El resultado: “Nada más empezar ya te sientes mejor y entras en un círculo virtuoso. Te vas viendo bien, no sólo a nivel físico, sino que compruebas que no sufres dolores ni lesiones como las que podrían provocar ejercicios físicos de más impacto”, argumenta la monitora.

Lleva trece años dedicada al pilates y, aunque también tocó otros palos “más cañeros”, como el “Zumba” o el “Strong” (una variante de la primera de mayor intensidad), terminó volviendo al pilates porque “con el paso del tiempo, te das cuenta que es lo único que no te perjudica”.

“Noté mejoría en mi hernia desde el principio”, celebra una alumna

Una de sus alumnas, Belén Entrialgo, lo sabe bien. Empezó a practicar pilates por sus dolores de espalda a causa de una hernia. De eso hace diez años y no tiene intención de dejarlo. Notó mejoría desde el primer momento. “Siempre digo que es una de las mejores cosas que he hecho en mi vida y tenía que haber empezado antes. Yo lo recomiendo para todas las edades. Falta que vengan más chicos. Tenemos algún compañero, pero deberían animarse más porque, aunque hagan algún otro tipo de ejercicio, el pilates siempre les va a ayudar”, explica.

El perfil de las personas que hacen pilates ha cambiado. Lejos ha quedado la idea de que es sólo para gente mayor y con movilidad reducida. La alumna más joven del centro tiene 18 años. Inés Solís se apuntó pensando que era algo “light” y pronto se dio cuenta de que estaba equivocada, aunque sus amigos no piensan igual. “Cuando les digo que voy a pilates se ríen y me dicen que es de mayores, pero yo paso”, comenta. Gracias a las clases se siente mucho mejor: “Salgo relajada y el cuerpo me queda súper tranquilo y estirado”. Esta sensación de levedad tras la práctica de “fitmatch” es la más común entre el alumnado.

En las clases hay cada vez más gente joven, “pero faltan más chicos”

Cada vez hay más gente joven en las clases de pilates. “Hoy por hoy, lo practican mujeres jóvenes que quieren cuidarse antes de desarrollar patologías; es decir, vienen de forma preventiva para no sufrir daños que luego tengan que reparar”, expone Buylla. Se refiere a hernias, pero también a problemas en el suelo pélvico. “El tema del suelo pélvico ya no es tabú y todas las mujeres, de una manera o de otra, terminamos teniendo algún problema. Los hombres también, aunque se crea que no”, advierte la deportista. A sus clases, cada vez se apuntan más chicos, aunque el sector femenino sigue siendo mayoritario.

Son sesiones de cincuenta minutos en las que se trabaja todo el cuerpo. El entrenamiento comienza y termina con estiramientos. Por el medio, viene la caña: hay un calentamiento de la zona a trabajar y una parte más intensa de media hora donde el pilates deja paso al fitness. Esto quiere decir que entran en juego las sentadillas, las planchas o los ejercicios de fuerza para brazos y piernas.

¿Es duro? La respuesta es un “depende del nivel”. En líneas generales, no es un deporte suave y se trabaja cada músculo al milímetro. Es decir, a la hora de entrenar brazo hay ejercicios de bíceps, tríceps, y movilidad de codo y muñecas. Esto hace que cada grupo muscular se ejercite de forma quirúrgica. “Luego tengo agujetas en músculos que no sabía ni que existían”, dicen las alumnas.

Una de las preguntas del millón: ¿El “fitmach” adelgaza? La respuesta: “Sí, se adelgaza y define. Al trabajar la zona ‘core’ –abdominales, lumbares, pelvis, glúteos y la musculatura profunda de la columna–, se marca la cintura y se notan los abdominales”, apunta la monitora.

La disciplina está abierta a todos los públicos, pero no se puede acudir con una forma física “baja o nula” de primeras. “Requiere un mínimo de movilidad, aunque luego la mejoras mucho”, puntualiza la instructora. Suele tener que resolver muchas dudas sobre la disciplina que imparte. Por ejemplo, a la gente le cuesta diferenciar el pilates del yoga. “Muchos médicos, a raíz de alguna patología como una hernia, te derivaban a yoga o a pilates. Sin embargo, en el caso concreto de las hernias, el yoga es más probable que, en lugar de ayudarte, te moleste”, aclara.

El pilates está más centrado en el tratamiento de patologías que el resto de deportes. Sus bondades: mejora la forma física, la movilidad y la elasticidad, ayuda a corregir la postura y mejora el equilibrio. Una última apreciación: el pilates original se practica con máquinas. En el centro de Sofía Buylla cuenta con seis, la capacidad máxima de alumnos por clase. Todos los ejercicios van acompañados de alguno de los apliques de esta estructura anclada a la pared.

–¿Cuántas posiciones tiene la máquina?

–Buf... le doy tantas vueltas que no repetimos un mismo entrenamiento hasta pasados dos meses.

La variedad de ejercicios, la pasión y entrega de esta joven en cada clase, unida a los beneficios de esta modalidad del pilates, explican por qué las diez sesiones que da de media al día están todas completas. Cuidar la salud se ha convertido en el deporte favorito de muchas personas.

El “fitmach” es una nueva modalidad de pilates. Nace de la suma de dos palabras: “fitness” y “machine” (máquina en inglés). La práctica se sustenta en los pilares del pilates y le agrega ejercicios de fitness o ballet para obtener una actividad más completa.