La variante Ómicron ha roto todas las previsiones de contagios de esta sexta ola de la pandemia. Enero fue el mes con más contagios de covid de toda la pandemia en Asturias. Según los datos recogidos por la Consejería de Salud, la región registró más de 73.000 infecciones durante el primer mes del 2022, casi el triple que en diciembre, cuando se registraron 25.911 casos. Pese a que el dato deja en evidencia que la sexta ola está siendo un verdadero tsunami en cuanto a contagios, la presión hospitalaria bajo control y las cifras de mortalidad (aunque que están siendo elevadas en los últimos días), son la muestra de que las vacunas han cumplido con su cometido también frente a ómicron. Lo peor de esta ola, que todavía no ha terminado, sigue estando en la atención primaria, desbordada desde hace dos meses.

Si comparamos con otras olas anteriores, los meses con más casos se habían registrado en julio de 2021 (10.991 casos) durante la llamada "ola joven" y en noviembre de 2020 (12.310 casos), en plena segunda ola. Unos datos que ya fueron duplicados el diciembre pasado, y que en enero se han disparado. En suma, la sexta ola ha sumado más contagios en Asturias durante estos dos meses que todos los casos contabilizados hasta ese momento durante toda la pandemia.

La faceta más negativa de la pandemia la ofrecen, una vez más, las cifras de mortalidad. En enero, Asturias registró 143 fallecidos con covid, el doble que el mes anterior. Pese a lo duro de la cifra, la comparación con otros momentos de la pandemia en los que se registraban muchos menos casos, sigue siendo favorable. En noviembre de 2020, lo peor de la segunda ola, la región registró 597 muertos en un mes. Si hablamos de incidencias, en esta ola también se han batido todos los récords. El pasado 21 de enero, el Principado llegó a superar los 4.000 casos por cada cien mil habitantes en la incidencia registrada a 14 días. Unas cifras impensables hace solo unos meses. Por suerte, la sexta ola está empezando a remitir en la región. Aún así, descenso está siendo lento, por lo que todavía quedan una semanas con un elevado número de casos.

¿Cómo saber entonces si he tenido covid?

En realidad hay pocas opciones. Si ya no hay sintomatología es absurdo someterse a un test de antígenos porque los expertos consideran que la carga viral sería tan baja que daría negativo en este tipo de test. Del mismo modo, las pruebas PCR pueden detectar la más mínima presencia de virus vivo en el cuerpo al rastrear su ARN pero tampoco sirve de mucho si la infección ha sucedido hace tiempo y el paciente ya la ha superado.

Por último, solo quedan los test de anticuerpos. A diferencia del resto, estas pruebas no buscan ni detectan al virus sino los anticuerpos que genera el sistema inmune cuando se expone a la infección. En teoría una persona que diera positivo en estos test habría pasado la enfermedad salvo en el contexto actual: más de un 90% de la población vacunada.

Las personas vacunadas también están protegidas por anticuerpos pero no por la exposición a la enfermedad sino por la vacuna. Es por eso que también darían positivo en un test de antígenos.

1. ¿Qué cepa vírica COVID está circulando ahora en España?

Casi todos los virus COVID circulantes en este momento son variedad ómicron (muy contagiosa, pero de pronóstico leve). Ya circula muy poco la variedad Delta (menos contagiosa pero más capaz de dar complicaciones graves).

2. ¿Quiénes se han contagiado desde principios de diciembre hasta ahora con alguna de esas dos variantes COVID?

La mitad de los españoles se ha contagiado ya con absoluta seguridad (23 millones de personas), y acabaremos enero-febrero con un 80%-90% de españoles contagiados. Es imparable.

3. ¿Son graves los síntomas de esta nueva sexta ola?

En su inmensa mayoría son cuadros leves, muy leves o incluso contagios sin síntomas. Eso se debe, fundamentalmente, a dos motivos:

La variante ómicron es muy contagiosa, pero poco severa

El 93% de los españoles está correctamente vacunado, y ambas variantes víricas (ómicron y delta ) responden muy bien a la protección que ofrece la vacuna

4. ¿Quiénes son ahora las personas con más probabilidad de ingresar en la Planta de los Hospitales por complicaciones graves del COVID?

Son cuatro grupos de pacientes:

Los mayores de 80 años

Las personas inmunodeprimidas por cualquier motivo (cáncer, quimioterapia, SIDA, etcétera)

Las personas con patologías crónicas importantes (diabetes, EPOPC, neuropatías, etcétera)

Las personas que no se han vacunado o que no tienen puestas todas las dosis aconsejadas a su edad

5. ¿Quiénes son ahora las personas que están necesitando ingresos en las UCIS por complicaciones muy graves, o incluso mortales, del COVID?

El 80% de las personas ingresadas ahora mismo en todas las UCIS de España pertenecen a ese minoritario grupo del 7% poblacional no vacunado.

El 20% restante de ingresados en las UCIS corresponde a personas correctamente vacunadas, pero con menor respuesta a la vacuna: individuos con patologías crónicas, inmunodeprimidos o de avanzada edad.

Casi todos los ingresados en las UCIS están contagiados por la variedad Delta.

6. ¿Ha cambiado la forma de abordar la sospecha de contagio por COVID?

Sí. Desde el pasado 29 de diciembre hay un nuevo protocolo nacional que se basa en una realidad incontrovertible:

Los servicios sanitarios de Atención Primaria y de los Hospitales no pueden atender A LA VEZ a 23 millones de españoles con COVID, y a otros 23 millones que son contactos de los anteriores.

Estamos colapsados.

Ni siquiera con las plantillas de sanitarios al completo sería posible atender a todos los españoles a la vez; mucho menos con un porcentaje muy importante de médicos y enfermeras de baja laboral por COVID, que no se pueden sustituir porque ya no queda nadie en España a quien contratar.

7. ¿Qué hago si soy contacto de una persona que ha dado positivo, pero yo no tengo síntomas y, además, estoy correctamente vacunado?

Nada. Absolutamente nada. No tienes que hacer nada.

No tienes que hacerte un test en el Centro de Salu d.

d. No tienes que ir al médico a contarlo.

tienes que ir al médico a contarlo. No tienes que ir a la farmacia a hacerte un test de antígenos.

tienes que ir a la farmacia a hacerte un test de antígenos. Y no tienes que quedarte en casa guardando cuarentena (mucho menos de baja laboral).

Sigue haciendo tu vida normal, y no olvides la mascarilla.

8. Ya, doctor. Pero yo no me quedo muy tranquilo. Además, tengo un ligero picorcillo en la garganta. Prefiero ir a la farmacia y hacerme un test.

Bueno. Es tu decisión. Si te da negativo, haz lo dicho más arriba. Si te da positivo… te acabas de ganar siete días de aislamiento en tu domicilio (con o sin baja laboral, según el caso).

Pero no hace falta que vengas al Centro de Salud a confirmar la positividad de los test de antígenos de la farmacia. Si dan positivo, eres positivo.

Por mucho que nos insistas, no te vamos a pedir una PCR confirmatoria. Lo siento. Punto final.

9. ¿Qué hago si soy contacto de una persona que ha dado positivo, pero yo no tengo síntomas, y no estoy vacunado?

En tu caso, por no estar vacunado, hay que hacer como en la primera ola: directamente siete días de aislamiento en tu domicilio (con o sin baja laboral).

No tienes que venir al Centro de Salud a contar tu caso, ni al Hospital.

No necesitas hacerte test alguno, ni en farmacia ni en el Centro de Salud (daría igual el resultado: te tienes que aislar siete días, en cualquier caso).

No insistas en el Centro de Salud pidiendo test: no te corresponden. Pero si no te quedas tranquilo, ve a la farmacia.

10. ¿Qué hago si he dado positivo en un test de antígenos o en una PCR?

Hay dos posibilidades, que son idénticas en vacunados y en no vacunados:

– Si los síntomas son leves o ausentes… cumple siete días de aislamiento en tu domicilio (con o sin baja laboral) sin necesidad de consultar a nadie. Bueno, salvo que seas tenista de élite. En dicho caso, vete a Australia y haz lo que te salga del arco del triunfo.

– Si los síntomas te parecen graves (fiebre alta que no cede, falta de aire, ahogo, etcétera) … acude a la Urgencia del Hospital para que allí decidan si te tienen o no que ingresar.