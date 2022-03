Hay ciertos alimentos que pueden hacer bien a nuestro cuerpo. Conocerlos, analizarlos e informarse sobre ellos es, sin duda, el primer paso para aprovechar todas sus propiedades. En este caso, debemos centrarnos en los alimentos que realmente pueden ayudarnos con los problemas que pueden ser preocupantes. Obviamente, después de reunir la información necesaria, es imprescindible una conversación con nuestro médico.

El zumo de naranja, una bebida llena de propiedades beneficiosas. Se trata de una bebida muy sabrosa que le gusta tomar a mucha gente a primera hora de la mañana. Esta fruta podría tener también una acción purificadora sobre nuestras arterias.

No sólo podemos reducir el colesterol y limpiar las arterias, sino también retrasar el envejecimiento con esta deliciosa bebida que se prepara en 2 minutos.

La investigación divulgada por la Fundación Veronesi es muy interesante y, como se acaba de señalar, informa sobre algunos alimentos que son fundamentales en la dieta femenina. El estudio fue realizado por el Brigham and Women's Hospital y posteriormente publicado en el conocido Journal of Nutrition. Los investigadores analizaron a unas 150.000 mujeres y las siguieron durante 16 años, utilizando varios cuestionarios para determinar sus hábitos alimentarios. Se estudiaron tanto los hábitos dietéticos como los físicos, calculando los alimentos que se consumían con frecuencia y la cantidad de movimiento que realizaban estas mujeres a lo largo del día. Esto se utilizó para calcular el Índice de Alimentación Saludable Alternativa. En pocas palabras, se trata de un índice que aborda la dieta y trata de entender cómo retrasar el envejecimiento.

Al final del estudio, se presentaron una serie de alimentos clave que no deberían faltar en la dieta de una mujer. Y uno de ellos es el zumo de naranja. Así, no sólo podríamos reducir el colesterol y limpiar las arterias consumiéndolo, sino que también podríamos intentar retrasar el envejecimiento. Por supuesto, hay aspectos específicos. De hecho, a pesar de los beneficios que acabamos de presentar, no podemos cambiar nuestra dieta sin consultar a un experto. Un médico de confianza podrá decirnos exactamente qué alimentos son adecuados para nosotros, y podrá darnos respuestas definitivas y concretas.