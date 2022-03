Hace días un vídeo publicado en TikTok se hizo viral en España (ya acumula casi medio millón de visualizaciones) por afirmar que hay una plagar de sarna en los probadores en España. Desde la salida del confinamiento en marzo mayo de 2020 se ha producido un auge de casos de sarna o escabiosis que no ha cesado desde entonces. En las consultas de los hospitales españoles se han registrado, con más frecuencia, casos de sarna con más casos que niveles prepandemia, según el diario especializado Redacción Médica. Pero nada más lejos de la realidad acerca de dónde se está contagiando la población.

“Estamos viendo más casos de sarna que antes de la pandemia. Desde la salida del confinamiento ha sido un auge continuo, dejamos de ver piojos, pero empezamos a ver muchos casos de sarna”, detalla Pablo Ortiz Romero, catedrático de Dermatología y jefe de Servicio de Dermatología en el Hospital 12 de Octubre para el medio mencionado. El contagio se sigue produciendo al contacto pero no en los probadores.

Lavar la ropa para evitar la sarna

La colada es una tarea doméstica que parece más sencilla de lo que en realidad es. Y es que lavar la ropa sin estropear prendas, que no salga arrugada y eliminando todo tipo de manchas y olores no es tan fácil como parece. Para obtener los mejores resultados, los profesionales del sector cuentan con pequeños trucos que consiguen hacer su labor más fácil. Una reciente investigación, publicada en Journal of Applied Microbiology, ha revelado los puntos de la colada donde, si no lo hacemos correctamente, aumentaremos el riesgo de infecciones. Para llegar a sus conclusiones, los investigadores revisaron datos sobre agentes infecciosos ya publicados e hicieron una evaluación cuantitativa del riesgo microbiológico.

Encontraron muchas investigaciones previas donde se detectó la existencia de patógenos importantes en los tejidos de la ropa.

Incluso hay documentados brotes de enfermedades infecciosas y parasitarias como gonorrea, sarna, hepatitis B, rotavirus… causadas por un mal manejo de la ropa en la colada,

¿Qué es la sarna?

La sarna, también conocida como escabiosis, es una enfermedad de la piel causada por el ácaro Sarcoptes scabiei. Es una patología muy contagiosa y que constituye una dermatosis frecuente. Afortunadamente se trata fácilmente, por lo que no se asocia a complicaciones graves.

La Fundación Piel Sana indica que el síntomas inicial y más habitual de la sarna es el picor, imposible de controlar y que se agudiza durante la noche.

Además, del picor insoportable aparecen también erupciones rojas, pequeñas, como si fueran granitos o pequeñas picaduras. Cuando la enfermedad avanza, pueden aparecer costras o descamaciones.

La localización de estas erupciones puede dar una pista clara de que estamos ante un ataque de sarna. Suelen aparecer en los pliegues y grietas del cuerpo. En los codos, entre los dedos, las nalgas, muñecas, alrededor de los pezones en las mujeres y en el pene de los hombres, son algunos de los lugares favoritos de este ácaro.

Y también tienden «a esconderse dentro o sobre la piel debajo de los anillos, brazaletes o pulseras de reloj», explican los dermatólogos de la Fundación Piel Sana.

¿Dónde me puedo contagiar?

Según el estudio del Instituto de Salud Carlos III, la sarna se presenta frecuentemente en forma de brotes surgidos en instituciones sociosanitarias o militares. Es decir, el contagio es más frecuente en lugares de continua convivencia y presencia de camas reutilizadas.

Los ancianos fue el colectivo más afectado entre los pacientes hospitalizados y notificados en los brotes de escabiosis. Además, los niños y adultos jóvenes fueron los más afectados según las bases de datos de atención primaria.

La mayoría de los brotes ocurrieron en hogares y hogares de ancianos; sin embargo, las instalaciones con más casos por brote fueron cuarteles militares, centros de atención médica y hogares de ancianos.

Esto conlleva que el grupo de profesionales socio-sanitarios sea uno de los más afectados por esta ectoparasitosis.

¿Cómo se trata la sarna?

La forma más rápida y fácil de acabar con este ácaro tan molesto es la permetrina, «un piretroide (insecticida) sintético, que se asemeja al piretroide natural de ciertas flores de la familia de los crisantemos, se incorpora en una crema para el tratamiento de pies a cabeza aplicado a la hora de acostarse y que se quita por lavado a la mañana siguiente», detallan desde la Fundación Piel Sana.

Los especialistas en dermatología indican que esta crema debe aplicarse sobre la piel fresca y seca y debe cubrir el cuerpo por completo.