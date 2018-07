¿Por qué se mueren antes los hombres que las mujeres?

En la mayor parte de los países, las mujeres viven más tiempo que los hombres. La esperanza de vida más corta en los hombres puede ser debido a la mayor exposición a ciertos factores de riesgo como el tabaquismo o el consumo de alcohol, a los accidentes de tráfico y a los conflictos bélicos. Sin embargo, los años "adicionales" de vida de las mujeres frecuentemente están marcados por la discapacidad y la enfermedad.

Así lo asegura a Infosalus la portavoz de la Asociación formada por y para los residentes de Medicina Preventiva y Salud Pública-ARES, Palmira Jurado, quien añade que los estilos de vida influyen en la salud de la población, a la vez que tienen un impacto muy importante en el desarrollo de enfermedades.

A su juicio, es cierto que la genética juega un papel esencial en el desarrollo humano y que influye en la aparición de enfermedades, sin embargo, admite que no es determinante. "Aunque una persona genéticamente sea más propensa a padecer una determinada enfermedad como la diabetes o el cáncer, no tiene por qué desarrollarla (o si la desarrolla puede ser de menor gravedad) si su ambiente (hábitos de vida) es saludable y no presenta factores de riesgo", explica.

La también residente de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Universitario Infanta Leonor (Madrid) advierte de que la expresión 'hábitos de vida' es muy amplia y engloba múltiples ámbitos de la vida de las personas: desde la alimentación, hasta el ejercicio físico, el descanso, las horas de sueño, el ocio, las condiciones laborales, la de salud mental, o por ejemplo la exposición a factores de riesgo.

Una vida saludable es fundamental para evitar enfermedades / Getty Images

"Para llevar una vida saludable es necesario alimentarse a base de una dieta con consumo de 5 piezas de frutas o verduras diarias, y restringir las grasas animales, los alimentos procesados o los ricos en azúcares y harinas refinadas. Además, conviene realizar 30 minutos de ejercicio diario; dormir 7-8 horas de sueño al día; y tener tiempo de ocio y relaciones sociales", destaca la especialista en Salud Pública.



El papel de los hábitos de vida

En diferentes estudios sobre calidad de vida entre hombres y mujeres, Jurado dice que se ha puesto de manifiesto que los hombres de todas las edades realizan más ejercicio físico que las mujeres, tienen más tiempo de ocio y dedican más horas a descanso y relaciones sociales. Entonces, ¿por qué mueren antes que las mujeres?

"Las mujeres suelen alimentarse de forma más saludable que los hombres; sin embargo, duermen menos horas, dedican menos tiempo a ocio y relaciones sociales, y más horas al cuidado del hogar, de los hijos y de las personas dependientes a cargo". indica.

En resumen, la portavoz de ARES indica que la genética influye en el proceso de salud y enfermedad de las personas, aunque en la mayor parte de las ocasiones no es determinante. "Lo que determina de manera importante la salud y la forma de morir de las personas son los hábitos y los estilos de vida", remarca.

Según recuerda, hombres y mujeres están expuestos a similares y diferentes factores de riesgo, algunos debidos a la propia biología (sexo), otros debido al género (por el hecho de ser hombre o de ser mujer) como consecuencia de vivir en una determinada sociedad, cultura, clase social o haber recibido una determinada educación.

"La biología (sexo, edad, genética) influye en el nivel de salud de las personas pero no hay que olvidar por su potencial capacidad de ser modificado los determinantes sociales de la salud, ya que tiene un claro poder diferenciador en la salud, calidad de vida y mortalidad de la población, y concretamente, entre los hombres y las mujeres (factores de riesgo, acceso al sistema sanitario, empoderamiento, recursos, entre otros aspectos)", añade Jurado.

Sobre las causas de muerte, la residente del Hospital Infanta Leonor de Madrid recuerda que las personas jóvenes suelen morir por accidentes habitualmente de tráfico (más los hombres que las mujeres); y a medida que se envejece las causas de muerte suelen relacionarse con enfermedades.

En España mantiene que es frecuente la mortalidad cardiovascular y por cáncer en las personas mayores, si bien existen diferencias en cuanto a sexo. Mientras que la enfermedad cardiovascular provoca una mayor mortalidad en mujeres, como es el caso de los accidentes cerebrovasculares o ictus; en hombres son los infartos agudos de miocardio. En cuanto al tipo de cáncer, en las mujeres la mortalidad principal es por cáncer de mama, y en los hombres por cáncer de pulmón.