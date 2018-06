Así vas a poder librarte de lo más incómodo de los grupos de Whatsapp

Whatsapp es una de las aplicaciones más utilizadas del mundo. Pero, como todo, también necesita mejorar. Es evidente que el uso que hacemos de este sistema de mensajería hace que cada vez necesitemos nuevas herramientas. Por eso los desarrolladores no dejan de inventar nuevos trucos que mejoren nuestra experiencia. Y esos trucos se centran en los grupos de Whatsapp y en la privacidad de las conversaciones.

En lo que respecta al primero de los puntos no cabe duda que los grupos de Whastapp nos han facilitado mucho la vida. Nos permiten casi casi mantener una conversación de bar en cualquier momento con nuestros amigos o estar en contacto permanente (quizá eso no es tan bueno) con nuestros compañeros de oficina. Pero todo avance tiene su desventaja. ¿Estás harto de que tus amigos solteros manden fotos subidas de tono al grupo de Whatsapp que luego se quedan guardadas en la memoria de tu teléfono?, ¿de pronto entras en la galería de imágenes del móvil después de un partido de Argentina en el mundial y no puedes entender de donde han salido todos esos memes que te encuentras a tu paso? Pues desde Whastapp te van a dar una solución.

Según las páginas web elaboradas por los tester (las personas elegidas por la compañía para probar las novedades de la aplicación) Whatsapp va a permitir en unas semanas habilitar una opción que evitará que las fotos que mandan a los grupos se almacenen en tu carpeta de fotos del teléfono. Irán a un nuevo destino, otra carpeta, para que sean más fáciles de borrar o de gestionar. Así tú mismo desde las conversaciones podrás elegir las fotos que te interesan y que mandas a la carpeta general o las que borras directamente para que no te ocupen espacio en la cada vez más mermada memoria de tu teléfono inteligente.



En lo que se refiere a la privacidad de las conversaciones ya te advertimos hace días de que la aplicación está probando nuevas herramientas que te permitan ocultar determinadas conversaciones. Se trata de que puedas ponerle una contraseña a los chats que no quieres que vean los demás. Ese es un cambio de los que se cree que llegarán próximamente. Pero antes hace días que ya te presentamos un complemento que te puede ser más que útil sobre todo en la oficina para ocultar determinadas conversaciones en el Whastapp Web. Aquí lo puedes leer.