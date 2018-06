Cuando es el Amazon Prime Day 2018

Hay costumbres americanas cada vez más arraigadas en España y en Europa. Y una de ellas son las rebajas. Después de que se liberalizaran las temporadas en las que todo tipo de comercios pueden hacer descuentos a sus clientes lo cierto es que cada vez son más los negocios que copian el modelo americano de hacer las cosas. Y si hay dos días famosos en lo que a descuentos y a ofertas se refiere esos son el Black Friday y el Amazon Prime Day.

El primer período de descuentos tiene lugar el último viernes del mes de noviembre. Tradicionalmente es el viernes que menos venden (o mejor dicho, vendían) los comercios americanos. Tiene su lógica: diciembre es el mes que más se gasta como consecuencia de la Navidad por lo que muchos empresarios aprovechan el último tirón de noviembre para poner sus productos más baratos. Hace cosa de tres años que la moda del Black Friday llegó a España y cada año se va consolidando más y más. Pero no es la única fecha clave. Primero fueron las grandes cadenas. Ahora ya casi todo el mundo se ha adaptado a esta moda americana. El lunes siguiente se celebra el Cyber Monday. Una cita con las rebajas quizá menos conocida porque en este sentido afecta sólo a los comercios electrónicos.

Pero ¿qué hay del Amazon Prime Day? Pues esa es la cita más importante con las rebajas del gigante americano que en España ya utilizan cientos de miles de pequeñas empresas para exportar. Este año ese día tan señalado en el calendario llega lleno de polémica: la de los trabajadores del propio Amazon, que llevan meses quejándose de las condiciones laborales que soportan y que ya han sometido incluso a la compañía a una huelga.

Pero, ¿cuándo cae este año el Prime Day? Pues según las webs especializadas en este portal de compras en internet este año el Prime Day se va a celebrar el 16 de julio. Pero tranquilo, no agites aún la cartera ni empieces a ahorrar a lo loco: tienes tres días para gastarte todo ese dinero. De hecho este año las webs especializadas aseguran que Amazon va a intentar vender más prolongando las 30 horas que durante habitualmente el Prime Day. Este año tendrás 36 horas para comprar, casi dos días.

Amazon trata así de seguir ganando terreno. Y no sólo lo hace en el campo de las compras on line. También quiere su tarta en el vídeo bajo demanda. No en vano ese es uno de los nichos de mercado menos explorados. Amazon lleva mese ofreciendo gratis a sus clientes Premium (los que tienen contratada la compra sin gastos de envío) su servicio de películas y series bajo demanda.



Otro sistema de reparto

Amazon trata también de cambiar su sistema de reparto. En Asturias ya tiene varios "lockers", en este vídeo te mostramos cómo utilizar este nuevo servicio de la compañía americana que te permite ir a recoger los paquetes con tus compras en el momento que mejor te venga sin tener que esperar al cartero en tu casa o en tu lugar de trabajo. Un servicio para muchos más cómodo que el reparto tradicional a domicilio con el que se hizo famosa la compañía americana.