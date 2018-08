Así ha cambiado Whatsapp las notificaciones de los grupos

Seguramente tengas algún grupo silenciado en Whatsapp. O puede que los tengas todos. La gran cantidad de personas que puede llegar a participar hace que muchos hayan optado por dejar de recibir las notificaciones de estas "salas grupales". El chat del trabajo te molesta en vacaciones, el de los amigos te interrumpe en plena jornada laboral y cuando coges el móvil ves que tienes 98 mensajes sin leer. Es por eso, para evitar tanto ruido, que hace años que Whatsapp permite silenciar un grupo durante un día, una semana o un año. El problema venía porque muchas veces con ese "silencio impuesto" no te enterabas de cosas que te interesan.

Quién no ha cogido el móvil después de varias horas desconectado y ha visto que tiene decenas de mensajes. A veces no tienes tiempo y los lees rápido. Te centras, sobre todo, en los que te mandan de forma privada y de los que sí que recibes notificaciones. Y muchas veces pasas de los grupos. Ves 149 mensajes en uno de ellos y ni lo revisas. Simplemente entras en ese chat y dejas el contador a cero. Pues bien, para que no te pierdas nada si algo es importante Whatsapp ha cambiado la forma en la que te envía las notificaciones de los grupos. Ahora aunque tengas las notificaciones silenciadas si alguien te contesta haciendo clic en tu mensaje y dándole a la opción "contestar" esa notificación te llegará exactamente igual que si tuvieras las notificaciones activas para el chat. Es algo así como si te mandaran un privado delante de todo el mundo. Pero ojo: ese mensaje aunque hayas clicado en "contestar" lo puede leer todo el mundo. Y una vez que se envíe la respuesta los demás mensajes no te llegarán.

Es decir, si otro amigo añade algo en esa misma conversación pero no te menciona "etiquetándote" en el mensaje seguirás sin recibir la notificación si tienes los chats grupales silenciados.

Esta nueva opción de Whatsapp ha sido muy aplaudida por los usuarios. Y no es la única. En las últimas semanas la aplicación ha vivido numerosos cambios y actualizaciones que te permiten, por ejemplo, escribir en un grupo dictándole el mensaje a Siri. Y lo que queda por llegar parece que aún es mejor. Dicen los expertos que dentro de varias semanas la compañía presentará los chats secretos a los que nadie podrá acceder sin una contraseña aunque entren en tu cuenta de Whatsapp. Estaremos pendientes para contarte las novedades.