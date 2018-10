Llevo una semana con el IOS 12 de Iphone y esto es lo que he descubierto

Llevo una semana con el IOS 12 de Iphone y esto es lo que he descubierto

Hace una semana, justo coincidiendo con la presentación de los nuevos teléfonos con los que Apple quiere volver a conquistar el mercado en los próximos meses y una vez pasada la moda del Iphone X con el que pretendían celebrar su décimo aniversario, la empresa estadounidense lanzó su IOS 12. Aparentemente para el usuario medio las novedades no son muchas. De hecho casi todo parece igual. Casi. Porque ahora hay una nueva funcionalidad que a la vez ayuda y te hace sentirte mal. Como ya hicieron empresas como Facebook o Instragram ahora Apple te muestra cómo utilizas su dispositivo. Se trata de la nueva funcionalidad llamada "Tiempo de uso".

Es la una de la tarde y a pesar de ser un día laborable por culpa de esta nueva aplicación me doy cuenta de que llevo ya una hora dedicada al teléfono, la mayor parte en Instagram. ¿Cómo es posible que haya perdido casi media hora en esta aplicación viendo fotos e "stories"? Y eso que estoy 16 minutos por debajo de la media de uso habitual del dispositivo.

La nueva funcionalidad del IOS 12 permite además ver cuántas notificaciones te llegan por hora y de que aplicaciones provienen y cuántas te llegan por hora. Lo mejor de la nueva funcionalidad son, sin lugar a duda, sus gráficas. En una de ellas puedes ver de forma muy visual cuántas veces consultas el teléfono cada hora y qué haces cada vez que lo coges. Los datos se muestran a diario pero también puedes consultar un resumen semanal que, quizá, es lo más útil si quieres extender la vista al largo plazo.

Y es que en esa vista de los últimos siete días es la que permite saber a ciencia cierta las veces que consultas el teléfono y las horas que pasas enganchado a su pequeña pantalla. ¿Ya eres consciente de lo que abusas del iphone? Pues ahora ponle solución.



Las nuevas funciones para desconectar

Si te has dado cuenta de que abusas del teléfono las nuevas funcionalidades del IOS 12 te permiten desconectar. Puedes ir al móvil y seleccionar las horas en las que quieres que el propio dispositivo te impida acceder al mismo y te obligue, así, a desconectar. Pero tranquilo, eso no quiere decir que no te alerten si pasa algo: tú mismo podrás seleccionar las aplicaciones que seguirán funcionando a pesar de ese "bloqueo" para desconectar.