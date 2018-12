Cómo saber si estás entre los mejores amigos de alguien en Instagram

Instagram ha dado un paso más a la hora de garantizar la privacidad de sus usuarios. Hace tiempo que muchos se pasaron de Facebook a esta red social buscando un sitio más novedoso en el que compartir su contenido. En un primero momento todo el mundo llegaba atraído por los "stories": una forma fácil y rápida de compartir contenido que se difumina en el ciberespacio pasadas 24 horas. ¿Cuál era entonces la ventaja? Que podías subir algo sin miedo a que quedara para siempre dando vueltas en las nubes de la red. Pero entonces llegó el primer problema: mucha gente hacía pantallazos de las stories de alguien y se las guardaba. Fue entonces cuando Instagram empezó a pensar que tenía que cuidar más la privacidad de sus usuarios (no en vano muy pocos de sus usuarios utilizaban las cuentas privadas: lo gracioso era compartir fotos con el mundo).

La primera medida fue alertar cuando alguien hacía un pantallazo de tus fotos. Luego los responsables de esta aplicación fueron un paso más allá y permitieron enviar fotos que se autodesturían en cuanto el mensaje privado era abierto por el receptor del mismo. Fue un gran avance: hay que tener en cuenta que poco después de nacer Instagram sólo te permitía mandar un mensaje privado si mandabas una foto con el mensaje.

Ahora Instagram va un paso más allá. Desde su última actualización te va a permitir enviar las "stories" a dos grupos diferentes: o al público general o a tus "mejores amigos", aquellos a los que tú mismo puedes nombrar en una lista cerrada que podrás modificar en cualquier momento (añadiendo o quitando gente) y que te va a salir como opción poco antes de que le des a enviar a un "storie". Pero, ¿cómo saber si estás en la lista de mejores amigos de alguien? Pues es muy fácil.

A la hora de ver "stories" si en el de la persona de la que dudas te sale un pequeño icono abajo con un círculo verde es que te ha incluido en la lista de sus mejores amigos y es que es por eso por lo que puedes ver esa historia. Si no lo puedes ver tienes dos opciones: o es que no estás en la lista de mejores amigos o bien es que la "storie" que estás compartiendo es pública. Resumiendo: sólo vas a poder saber si te incluyeron en ese selecto grupo si finalmente lo hicieron, si decidieron no incluirte no lo vas a saber.