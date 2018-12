La última moda en Youtube que no te vas a poder creer y que muchos consideran asquerosa

En ocasiones se ponen de moda cosas extrañas. Hace semanas te hablábamos del ASMR, la técnica con la que cientos de personas en todo el mundo tratan de relajarse utilizando para ello los susurros. Pero es que ahora hay una nueva moda aún más sorprendente en las redes sociales: se trata de ver vídeos de personas que explotan granos o puntos negros. En realidad esta moda (como casi todas), no es nueva: lo que pasa es que se adapta a las redes sociales y a un entorno digital lo que hasta ahora ya existía en el mundo real, no en el virtual. Se trata de la forúnculofobia, la obsesión por hacer estos gestos tan poco higiénicos y que a muchos le producen asco.

Lo cierto es que los vídeos de personas que revientan granos o sacan puntos negros (y que no vamos a incluir en esta información para no dañar la sensiblidad de quién no quiera verlos), acumulan cientos de miles de visualizaciones en total. Basta buscar en castellano o en inglés en la red social para darse cuenta de la importancia que han adquirido este tipo de imágenes, en ocasiones poco agradables.

El éxito de este tipo de vídeos que los que padecen forúnculofobia consumen de manera casi compulsiva, hace que muchos haya perfeccionado la técnica. Y es que a veces las cámaras no graban del todo bien y no se ve completamente el pus saliendo del grano. Por eso ahora muchos youtubers que quieren ganar dinero con esta patología de muchos (no hay que olvidar que la red social paga por cada reproducción si acumulas cientos de miles), se han armado incluso con cámaras que hacen zoom espectaculares y con lupas con las que se puede apreciar el más mínimo detalle.

En esta ecuación también entra, como no, el robot y el algoritmo que utiliza Youtube también para conocer tus gustos. Por eso es peligroso que busques uno de estos vídeos que ahora están de moda: en cuanto reproduzcas uno aunque sea por simple curiosidad el ordenador y el robot no van a saber si te ha dado asco o te ha gustado por lo que van a seguir ofreciéndote contenido similar así que ten cuidado con lo que buscas, que te puede salir muy caro a la hora de volver a abrir Youtube para buscar, por ejemplo, vídeos musicales de Navidad. Recuerda que el robot tarda bastante en olvidar lo que has buscado.