Aplicaciones y páginas para ligar estas navidades

Las aplicaciones y páginas webs más conocidas que triunfan en España son fáciles de usar, atractivas y con unos costes bajos o, incluso, nulos. En estos sitios web puedes encontrar desde personas que buscan una relación seria hasta personas que únicamente quieren una cita de una noche. Si todavía no has encontrado a tu media naranja o te apetece disfrutar de experiencias nuevas estas navidades, no dudes en probar las siguientes 'apps':



1. Tinder

Para crearte una cuenta, necesitas estar registrado en Facebook previamente. La aplicación se encarga de mostrarte contactos que se encuentran cerca de tu ubicación y, si deslizas a un lado o a otro de la foto de la persona que te aparece, tienes la opción de aceptarla o descartarla. Si la otra persona también te acepta comenzáis un chat privado.



2. Meetic

En primer lugar, debes registrarte en el sitio web y a continuación se te notifican los flechazos con los que puedes empezar a hablar a través de un chat privado. Para acceder a este servicio tienes que pagar una determinada cantidad de dinero.



3. Badoo

La aplicación te muestra otros usuarios activos que se encuentran cerca de tu ubicación. Además, existe un filtro de personas según tus gustos. Puedes aceptar o descartar a usuarios e iniciar una conversación 'online'.

4. Muapp

Una aplicación enfocada hacia las mujeres, en la que tienen que decidir qué hombres pueden estar en el escaparate para poder comenzar en el 'juego' y conquistar a las mujeres de Muapp. Ellas tienen previamente información sobre ellos y deciden si quieren tener chat privado ellos o no.



5. Teasr

La aplicación contiene una característica diferente y única: la imagen completa de los usuarios no puede ser vista hasta que no comience una conversación y el usuario decida ir mostrando su imagen poco a poco. Para regístrarte debes responder a un test que contiene preguntas sobre tus gustos y vida. Los encuentros entre los usuarios desembocan de las contestaciones de los test uniendo a los que son más afines.