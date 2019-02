El nuevo emoji que va a introducir WhatsApp y que ha generado todo tipo de bromas en las redes

Los emojis (en japonés, ideograma usado en mensajes electrónicos y páginas web) ya se han convertido en un lenguaje habitual dentro de las redes sociales en general y de WhatsApp en particular. Son muchos los usuarios los que emplean este tipo de iconos y dibujos como respuestas en conversaciones o indicadores de su estado de ánimo actual. La plataforma de mensajería más popular del mundo trata de sorprender a sus usuarios cada año con la incorporación de nuevos iconos, que representan aspectos de la diversidad global y gestos que se realizan diariamente en cualquier lugar del mundo.



Tanto es la importancia de estos emojis, que muchos países o regiones organizan sus propias campañas para añadir sus elementos más característicos. Un ejemplo es el de la paella, que en 2016 llegó a este formato después de una campaña que se inició en las redes sociales bajo el hashtag #paellaemoji. Asturias también ha reclamado su propio emoticono sidrero. El año pasado Turismo Asturias, la cuenta oficial de Twitter de la Consejería de Turismo del Principado de Asturias aprovechó el "World Emoji Day" para pedir que se cree una imagen que rinda homenaje a la sidra asturiana y a su particular forma de tomarla. Un emoticono escanciando una botella y su correspondiente vaso de sidra es lo que daría juego a pedir este particular emoji. No es la primera vez que se pide algo parecido.



Unicode, el organismo que se encarga de validar estos símbolos, ha publicado una lista con los nuevos emoticonos que llegarán en 2019. Una nueva actualización que trata de dar espacio a las personas con discapacidad y que ha incorporado desde perros guía, hasta prótesis artificiales o personas en sillas de rueda.



Sin embargo, una de las imágenes más comentadas ha sido la del emoticono que realiza un gesto con los dedos. La imagen rápidamente se ha viralizado en las redes sociales, sacando el lado más original del usuario para emplearlo en diferentes situaciones. El icono se llama "Pinching Hand" "pellizcando la mano" y la definición oficial que dan en la página "emojipedia.org", es la de "una mano con los dedos pulgar e índice muy cerca. Se utiliza para sugerir que algo es pequeño, o para gesticular una pequeña cantidad".





Van a añadir un emoji de "así tengo la paciencia" https://t.co/vAxNiZ6vZs — Laurencio de Arabia (@LaurencioArabia) 5 de febrero de 2019

Por fin no tendré que usar el ?? para explicar lo cerca que estoy de algo https://t.co/Mm09Lot0Fb — Rogelio Melián Anatrella (@RogerMelian) 6 de febrero de 2019

Argentina celebra su Emoji

Argentina celebró este martes que la empresa estadounidense Unicode, el consorcio que regula el uso de emojis o emoticonos en el mundo, aprobara el del mate propuesto por un grupo de argentinos para que forme parte de los nuevos "emojis" en la próxima actualización.Un gofre y un flamenco acompañarán a la infusión más tradicional y famosa de Suramérica entre los 230 nuevos emoticonos que la empresa decidió incluir en su nueva versión para las diferentes plataformas.